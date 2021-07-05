وفاة الفنانة المصرية سحر كامل نجمة مشهد زفاف فيلم "الناظر"

محمد علي رزق الفنان المصري، صدم الجمهور عصر اليوم الإثنين بوفاة الفنانة سحر كامل، صاحبة الإيفيه الشهير "وأنا مالي يا لمبي" في فيلم "الناظر" الذي لعب بطولته الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وفاة الفنانة سحر كامل

محمد علي رزق نشر صورًا للفنانة الراحلة عبر حسابه على فيسبوك، وعلق على الصور بكلمات مؤثرة، حيث كتب: "توفت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني عشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي إللي ودتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني".

النجوم في حالة صدمة لوفاة سحر كامل

وأضاف: "سلام أمانة لأبويا وكل الحبايب إللي سبقونا.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل إللي فارقونا"، ولافت تدوينة محمد علي رزق تفاعل قطاع كبير من زملائه ومتابعيه الذين تمنوا الرحمة للفنانة الراحلة التي كانت سببًا في رسم البسمة على شفاه الجمهور في وقت من الأوقات.

وكان من بين المعزين الفنان حسام داغر الذي علق قائلًا: "لا اله إلا الله كانت يوم فرحك واقفة وكويسه سبحان الله ازاي كده"، كما استعاد البعض ذكريات عدد من أعمالها الكوميدية.

أشهر أعمال الفنانة سحر كامل

وتعتبر الفنانة الراحلة سحر كامل من أشهر نجمات الأدوار الثانوية في مصر، وكان لمشاهدها الكوميدية القصيرة في العديد من الأفلام، صدى كبير، لدرجة أن إيفيهاتها مازالت تستخدم حتى الآن في العديد من المواقف بين الجميع، وكان من بين أبرز مشاهدها، هو مشهد الزفاف في فيلم "الناظر"، ومشهد الميكروباص في فيلم "وش إجرام" ومشاهدها مع النجم محمد هنيدي في "جاءنا البيان التالي".

ومن بين الأعمال الأخرى التي شاركت فيها الراحلة كان مسلسل "أرض النفاق" و"واكلينها والعة" و"نيللي وشريهان" و"أفراح القبة" و"شارع عبد العزيز" و"الكبير أوي" وأفلام "حسن ومرقص" و"أسد و4 قطط" و"العيال هربت" و"خليك في حالك" و"عسكر في المعسكر" و"أحلى الأوقات".