"أبو عصام" تتسبب له في أزمة.. زوج ديانا كرزون يحسم الجدل حول وجود ابن ثان له

معاذ العمري الإعلامي الأردني وزوج الفنانة ديانا كرزون أوضح حقيقة ما تم تداوله في الأيام الماضية من قبل البعض حول وجود ابن له يدعى عصام خلافا لابنته التي رزق بها من زوجته ديانا كرزون.

معاذ العمري يوضح حقيقة وجود ابن له

معاذ العمري رد عبر حسابه على "انستجرام" على ما تداوله البعض حول وجود ابن لديه يدعى عصام من زيجة أخرى قبل الفنانة ديانا كرزون، حيث أوضح الإعلامي الأردني بشكل ساخر حقيقة هذا الأمر وأشار إلى أنه بعدما رزق بابنته بات البعض يناديه باسم بـ"أبو سلمى" لكن هناك البعض الأخر يناديه بـ"أبو عصام" وهذا يعود إلى اسم والده وهو الأمر الذي يسعده، ولا يجد فيه حرج.

معاذ العمري أكد أن البعض استغل هذا ليحلل تفاصيل هذا الاسم بكونه لديه ابن يدعى عصام وأنه تركه ولا يتواصل معه فكتب الإعلامي الأردني: "الله رزقني بطفلتي الأولى اسمها سلمى وناس صار يناديني أبو سلمى وفي ناس بناديني أبو عصام من طول عمري على اسم والدي الله يطول بعمره وهالشي كثير ببسطني، هون بدخل المحلل أبو العريف الحدق اللي كاشفني وأنه أنا عندي ولد اسمه عصام وأنا تاركه!".

معاذ العمري ينتقد مروجي الشائعات

معاذ العمري أكد أن ما تم تداوله حول وجود ابن له اسمه عصام بات يستمع له كثيرا، وأن هناك العديد من الرسائل التي تصل إليه وتطرح عليه الأسئلة حول هذا الابن وأين يوجد، لذلك قرر معاذ العمري الرد على ما يتم نشره حول هذا الأمر ويكشف حقيقته، ويطلب من بعض الأشخاص الذين يحللون ويخرجون بهذه الشائعات أن يتوقفوا.

فكتب معاذ العمري: "صرت سامعها أكثر من مره وبوصلني رسائل بتسألني وين عصام! وينك يا عصام وينك يا بابا المحللين بسألوا عنك أبو العريف لازم ينقرض"، وتفاعل العديد من متابعي الإعلامي الأردني مع رسالته التي كشف فيها حقيقة الأمر وكان من بينهم الفنانة ديانا كرزون.

ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلاد زوجها

معاذ العمري احتفل خلال الأيام الماضية بعيد ميلاده الـ41، ووجهت له الفنانة ديانا كرزون رسالة رومانسية ونشرت أيضا مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعا لها، في أيام الحمل الأخيرة للنجمة الأردنية التي علقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت :" ‏اللهم أسعدنا في أبسط تفاصيل حياتنا، وقرّب لنا الخير حيث كان".

كما وجهت ديانا كرزون رسالة رومانسية أخرى إلى زوجها معاذ العمري بمناسبة عيد ميلاده، وكتبت عبر حسابها على "انستجرام": "عيدك هالسنة أكيد مميز بالنسبه إلك، وجود سلمى عيدك هالسنة، الفرحة واللهفة يلي بشوفها بعيونك بكل لحظة بتشوفها فيها، وكل مرة كنت بتحكي معها بصوت عالي وهي بعدها في بطني وبتستنا تيجي على هالدني، الله لا يحرمنا منك حبيبي.. والعمر كله يارب، عيد ميلاد سعيد يا أبو سلمى.. بحبك".

يذكر أن ديانا كرزون قد اعلنت عن ولادتها قبل أسابيع، وأرفقت وزوجها صور الطفلة مع رسالة كشفا فيها عن اسمها وهو "سلمى"، حيث لم يسبق لهما أن اعلنا عن اسمها.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لكل من الفنانة ديانا كرزون والإعلامي معاذ العمري على "فيس بوك" وانستجرام".