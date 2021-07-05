شريف دسوقي يظهر من جديد على الكرسي المتحرك ويغني في فيديو مبهج رغم أزمته

شريف دسوقي الفنان المصري ظهر في فيديو جديد وهو يغني في وجود نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وظهر النجم المصري وهو في حالة معنوية جيدة.

شريف دسوقي يغني لإسماعيل ياسين في حضور أشرف زكي

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو يظهر فيه الفنان شريف دسوقي بعد خروجه من المستشفى، وهو يجلس على كرسي متحرك، حالة الفنان المصري المعنوية التي ظهر عليها في الفيديو كشفت عن نجاحه في تجاوز أزمته الصحية الأخيرة، حيث قام شريف دسوقي بالغناء على أنغام أغنية "صاحب السعادة" للنجم الراحل اسماعيل ياسين، وقد أحدث الفيديو ردود فعل واسعة من قبل الجمهور الذي تفاعل معه وعلق العديد منهم عليها وبلغ عدد مشاهدته ما يقارب من 50 ألف مشاهدة.

النجوم يساندون شريف دسوقي بعد تعافيه

أشرف زكي علق على الفيديو الذي ظهر فيه الفنان شريف دسوقي، وقدم له التهنئة على العودة فكتب: "معنى السعادة، شريف دسوقي حمد الله على السلامة"، بينما علق أيضا مجموعة من النجوم من بينهم الفنانة هاجر الشرنوبي، وكذلك الفنانة منى ممدوح التي كتبت تعليقا قالت فيه: "ألف حمدلله على السلامة"، وكان الفنان شريف دسوقي قد كشف خلال الأسابيع الماضية عن استعداده لتركيب طرف صناعي، وذلك بعدما خضع لعملية جراحية مؤخراً لبتر قدمه بسبب إصابته بمضاعفات مرض السكري.

تضامن واسع مع شريف الدسوقي بعد عملية بتر قدمه

شريف دسوقي بعد خروجه من المستشفى قد وجه الشكر للجمهور وللوسط الفني بسبب دعمهم الكبير له، بالإضافة إلى المسئولين بسبب الرعاية الصحية الخاصة التي لاقاها في أزمته الصحية، وكشف عن مغادرته المستشفى بعد 25 يوم، وقال إنه لم ينتظر الخروج منها لمواصلة أعماله الفنية، وإنه بدأ في قراءة عدة أعمال جديدة في المستشفى ويعتبرها بروفات وتجهيزات لأعماله واستغلالاً للوقت الذي يتواجد به.

الفنان شريف دسوقي قد لاقى تضامن كبير من الوسط الفني والجمهور في الفترة الأخيرة بعد الكشف عن معاناته الصحية وعن خضوعه لعملية بتر قدمه بعد اكتشاف إصابته بالقدم السكري، وقام أيضا بزيارته بعض من أصدقائه وزملائه من الوسط الفني بالمستشفى، وكان من بينهم الفنانة زينب غريب نجمة مسلسل بـ"100 وش" التي ظهرت معه وهو يجلس على كرسي متحرك وحاولت أن تسانده في هذا الظرف الصعب.

واشتهر شريف دسوقي بشخصية "سبعبع" في مسلسل "ب100 وش" في موسم رمضان قبل الماضي، وينتظر عرض عدة أعمال أخرى له وعلى رأسها فيلم "الإنس والنمس" مع محمد هنيدي.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان شريف دسوقي على فيس بوك، والفيديو المرفق.