صور لحظات عائلية مميزة للنجوم.. بلقيس تلتقي والدها وأحدث ظهور لابنتي محمد صلاح

شهد اليوم عدة لحظات عائلية مميزة للنجوم والمشاهير العرب، ونشر عدد منهم صوراً لهذه اللحظات الخاصة على حساباتهم بمواقع التواصل، وأبرزهم لقاء بلقيس مع والدها وكذلك أجازة محمد صلاح مع ابنتيه، وظهور أحمد سعد مع أبنائه.

أحدت ظهور لأحمد سعد مع أبنائه

وشارك الفنان أحمد سعد جمهوره اليوم صوراً جديدة له مع أبنائه، وذلك خلال تواجدهم في مدينة الإسكندرية، ولاقت صوره تفاعل كبير مع الجمهور بسبب ظهور أبنائه معه، خاصة ابنته بعدما أصبحت شابة، وعلق أحمد سعد على الصور على حسابه بانستقرام قائلاً:" الف حمد وشكر ليك يا رب.. رزقني باولاد بيحبو اسكندرية زي ما انا بحبها"،

محمد صلاح يقضي أجازته مع ابنتيه

وكشف نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح عن قضائه أجازة الصيف مع ابنتيه "مكة" و"كيان"، ونشر صورة لهما وهما يتواجدان معه في الأجازة ويستمتعان بوقتهما، وذلك عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بانستقرام، ونشر صلاح أيضاً عدة صور له بمفرده من أجازته الصيفية والتي بدأها من القاهرة قبل انتقاله إلى دبي، وذلك قبل العودة للتحضيرات للموسم الكروي الجديد في الدوري الإنجليزي بعد انتهاء أجازة الصيف.

بلقيس تلتقي بوالدها الفنان أحمد فتحي

وشاركت الفنانة بلقيس فتحي جمهورها اليوم لحظة مميزة لها مع والدها الفنان أحمد فتحي، ونشرت فيديو على حسابها الرسمي بانستقرام، ظهرت به وهي تقرع باب شقة والدها وتنتظره، واحتضنته فور لقائها به، وعلقت على الفيديو قائلة:"حبي الحقيقي"، ولاقى الفيديو تفاعل كبير من جمهور بلقيس بسبب ظهورها الجديد والمميز مع والدها، ويبدو أنهما ألتقيا بعد غياب وذلك بسبب توثيق بلقيس لحظة لقائها لوالدها بالفيديو وكذلك تعبيره عن اشتياقه لها.

نانسي عجرم تلهو مع ابنتها الصغرى "ليا"

وكانت الفنانة نانسي عجرم قد نشرت اليوم أيضاً صوراً جديدة لها مع ابنتها الصغرى "ليا"، وظهرت وهي تلهو مع ابنتها في حديقة المنزل، وعبرت عن سعادتها بهذه اللحظات المرحة والخاصة مع ابنتها، والتي ظهرت وهي تركض تجاه والدتها وتحتضنها، ولاقت الصور تداول كبير على مواقع التواصل بسبب عفوية الثنائي ومرحهما.