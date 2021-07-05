عودة الفنانات الكبار للأضواء.. ميمي جمال تتراجع عن الاعتزال وليلى طاهر تكشف شرطها للظهور على الشاشة

عادت أكثر من نجمة من نجمات الزمن الجميل إلى الأضواء في الفترة الأخيرة في أكثر مناسبة، وآخرهن الفنانة القديرة ليلى طاهر، والتي عادت لدائرة الاهتمام بعد الكشف عن إصابتها بفيروس كورونا، وكذلك الفنانة ميمي جمال والتي عبرت عن رغبتها في العودة للتمثيل مجدداً.

ليلي طاهر تكشف تفاصيل حالتها بعد إصابتها بفيروس كورونا

وتحدثت الفنانة القديرة ليلى طاهر مجدداً حول حالتها الصحية بعد تصدرهما للأضواء مؤخراً بسبب الكشف عن إصابتها بفيروس كورونا، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي إنها بخير وبحالة جيدة وإنها تعافت منذ ما يقارب شهر ونصف، وتنتظر العودة للجمهور بأعمال جديدة، وقالت ليلى طاهر إنها غائبة عن الظهور لمدة عامين، ولكنها تريد العودة بأدوار تليق بتاريخها وبالأعمال التي اعتاد عليها الجمهور منها.

ليلى طاهر تكشف شروطها للظهور على الشاشة

وقالت الفنانة ليلى طاهر إنها لا تمانع في الظهور في الأعمال الجديدة ولكنها تشترط أن يكون الدور مهما وليس هامشياً، خاصة أن معظم أدوار السيدات الكبار في الدراما أدوار هامشية وغير مهمة، وهي تريد أن تجسد دور محوري ومهم، مثل دورها في مسلسل "عائلة الأستاذ شلش" أو في آخر أعمالها في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، وقالت إنها تهوى تقديم الادوار والكوميديا بدون مبالغة، واسترجعت ذكرياتها الفنية وبداياتها وكواليس أبرز أعمالها في فيلم "الإيدي الناعمة" والتي تراه أحب أعمالها إليها.

ميمي جمال تتراجع عن اعتزال الفن

وفي نفس الجانب، تحدثت الفنانة الكبيرة ميمي جمال عن عودتها للفن في تصريحات جديدة لها اليوم في برنامج "مساء dmc"، وقالت إنها تريد العودة للتمثيل خاصة إنها كانت قد ابتعدت بسبب ظروفها الخاصة والأسرية، وأكدت ان ظروفها تحسنت حالياً بعد زواج بناتها، وأنها تريد العمل حتى لا تظل بمفردها في المنزل ولأنها تحب التمثيل منذ صغرها، وكشفت عن تلقيها عرض للمشاركة في مسلسل مع الفنانة سوسن بدر ولكنها اعتذرت لأنها تريد العودة في دور قوي ومختلف ومؤثر.

وأشارت ميمي جمال إلى إنها تنتظر فرصة أفضل للعودة للجمهور بعد غياب سنوات، وبعد إعلانها الاعتزال بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، وأكدت إنها تريد العودة بالطريقة التي تفضلها، وكشفت ميمي جمال عن تفضيلها للمسرح على الأعمال الاخرى، وكانت ميمي جمال قد ظهرت في الفترة الاخيرة وقالت إنها قررت الابتعاد بسبب حزنها على وفاة حسن مصطفى وبسبب ظروفها الأسرية ورعاية أبنائها، وكانت آخر أعمالها في فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي.