شاهد.. مي كساب تروج لأغنيتها دخلت قلبي على إنستجرام

شاركت الفنانة مي كساب فيديو لأغنية جديدة من ألبومها “أنا لسه هنا” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتبت: “دخلت قلبي بسرعه رهيبه ❤️???? #يا_إبن_اللعببه من ألبوم #أنا_لسه_هنا”. ولاقت تفاعل عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: جميلة - صوتك وحشنا جدا- بالتوفيق يا ميوش.

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