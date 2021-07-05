شاهد.. أحدث ظهور لـ شريف الدسوقي بصحبة أشرف ذكي

نشر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، مقطع فيديو للنجم شريف الدسوقي في أحدث ظهور له بعد بتر قدمه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وتغنى الفنان شريف دسوقى خلال الفيديو بكلمات عن السعادة، برفقة أشرف زكي، وكتب: معنى السعادة شريف دسوقي حمد الله ع السلامة".
وتفاعل عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا، وتمنوا له طريق مليء بالسعادة والنجاح في كل مراحله القادمة.
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