فيديو نادين نجيم تعلق على جدل تغير ملامحها وظهور شبيهات لها: "أنا مرقت بانفجار"

نادين نسيب نجيم، الفنانة اللبنانية، ردت على الإنتقادات والتنمر الذي تعرضت له مؤخراً على إطلالاتها الجديدة، وعلى الجدل حول تغير ملامحها وخضوعها لعمليات تجميل، وكشفت رأيها في ظهور شبيهات لها في الفترة الأخيرة.

نادين نجيم ترد على التنمر وانتقادات إطلالاتها الأخيرة

وتحدثت الفنانة نادين نسيب نجيم عن التعليقات المنتقدة لإطلالاتها الأخيرة، وعلى التنمر والتعليقات السلبية الي تتعرض لها، وقالت في تصريحاتها مع برنامج "إي تي بالعربي"، إن هذا الموضوع وضعته خلف ظهرها منذ زمان، وأضافت:"الحلو حلو والبشع بشع بعمليات وبلا عمليات"، وأشارت إلى انه أي شخص قد يرى صور له ولا يعجبه حاله أو التغيرات التي طرأت به، وأكدت إنها مرت بظروف أخرى وهي إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

نادين نجيم تكشف سبب تغير ملامح وجهها

وقالت نادين نسيب نجيم في تصريحاتها إنها ظلت لفترة حتى عاد وجهها إلى شكله الطبيعي، وكان لديها ورم لفترة بعد الحادث، وأضافت إنها تشعر أحيانا أن هذه التعليقات مقصودة وسخيفة ومبرمجة، وأشارت نادين إلى ان ملامحها قد تتغير بسبب زاوية الكاميرا والتصوير، بالإضافة إلى ان الإنسان يكبر ويتغير، ولكنها راضية عن نفسها وشكلها في كل المراحل، وكشفت أن البعض يسترجع صورها أثناء مسابقة ملكة جمال لبنان، ويقارنها بالوقت الحالي رغم مرور سنوات طويلة عنها.

نادين نجيم تكشف رأيها في ظهور شبيهات لها

وأضافت نادين نجيم ان البعض يشعرها أنها غيرت وجهها بالكامل، ولكنها كما دوت الخليج، وراضية عن نفسها في كل مراحلها العمرية، وكشفت إنها تهتم بنفسها مثل أي سيدة وتضع لمسات بسيطة فقط للاهتمام بنفسها، وعلقت على ظهور شبيهات لها في الفترة الأخيرة وقالت في ختام تصريحاتها:"شايف ماشالله النسخات الله يكتر من أمثالهم.. وانا بنبسط وبفتخر"، وأكدت انها تسعد لانها لو لم تكن محبوبة لديهن لن يفعلن ذلك.

وعلى الجانب الفني، تصور حالياً الفنانة نادين نجيم مسلسلها الجديد "صالون زهرة" مع الفنان معتصم النهار، وهو مسلسل إجتماعي كوميدي لم تكشف نادين عن تفاصيله النهائية بعد، وذلك بعد تقديمها آخر أعمالها في موسم رمضان الماضي في مسلسل "2020" مع قصي خولي.س