4 صور مبهجة لنانسي عجرم مع ابنتها الصغرى ليا..هكذا ملكت العالم

نانسي عجرم خطفت الانظار اليوم على مواقع التواصل، بعدما شاركت الجمهور لحظات وصور جديدة لها مع ابنتها الصغرى "ليا"، ونشرت لقطات مبهجة لها مع ابنتها ووجهت لها رسالة على انستقرام.

نانسي عجرم تنشر صور مبهجة مع ابنتها الصغرى

وشاركت الفنانة نانسي عجرم الجمهور اليوم صور ولقطات مبهجة لها مع ابنتها الصغرى "ليا"، وظهرت وهي تلهو مع ابنتها وتحتضنها في حديقة منزلها، وخطفت نانسي عجرم وابنتها الأنظار بسبب عفويتهما ومرحهمها، وعبرت نانسي عجرم عن سعادتها بهذه اللحظات المرحة مع ابنتها الصغرى، وعلقت على صورها مع ابنتها قائلة:" 4 خطوات على كسب العالم"، في إشارة إلى خطوات ابنتها إليها لاحتضانها والتي تعتبرها كانها ملكت العالم.

نانسي عجرم في أحدث ظهور مع ابنتها

وتفاعل الجمهور مع صور نانسي عجرم الجديدة مع ابنتها، وتحرص نانسي على مشاركة الجمهور لحظاتها المميزة مع بناتها على انستقرام، وذلك في الوقت الذي تعيش به نانسي عجرم حالة انتعاش فني، وطرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة من ألبومها الجديد بعنوان "بدي حدا حبو" كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، وهي الأغنية الرابعة التي طرحتها نانسي عجرم من ألبومها الجديد والعاشر المقرر طرحه قريبا، إذ سبق لها أن طرحت "حبك بيقوي" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، و"مشكلتك الوحيدة" من كلمات علي المولى وألحان أيمن قميحة وتوزيع باسم الرزق، و"جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين‎ وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

أعمال نانسي عجرم الفنية

وتستعد الفنانة نانسي عجرم أيضاً لإحياء حفل غنائي جديد في الرياض مع الفنان اللبناني عاصي الحلاني ويأتي ذلك ضمن حفلات الرياض في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 9 يوليو، والحفل برعاية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والهيئة العامة للترفيه.

وأحيت نانسي عجرم مؤخراً عدة حفلات جماهيرية و خطفت كذلك الأنظار خلال حفل غنائي أحيته في فندق الماسة - مدينة نصر في مصر قبل يومين، وأدت نانسي مجموعة من اجمل أغنياتها ونشر بعض الصور على حساباتها على السوشيال ميديا وعلقت :"الليلة الماضية كانت ليلة مميزة أحب القاهرة".