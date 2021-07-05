دنيا سمير غانم تحاول مواساة والدتها دلال عبد العزيز بعد تكرار سؤال الأخيرة عن صحة زوجها الراحل

دنيا سمير غانم وجهت رسالة جديدة إلى والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بعد تداول الجمهور أخباراً حول تكرار سؤال دلال عبد العزيز عن حالة زوجها الراحل سمير غانم واستمرار عدم معرفتها بوفاته بعد أكثر من 40 يوم على رحيله.

رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم إلى والدتها

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة جديدة إلى والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، ووجهت دعواتها إلى والدتها وحاولت مواساتها في رسالتها إليها على حسابها بانستقرام، ولاقت رسالة دنيا سمير غانم تفاعلاً كبيراً من الجمهور بسبب تأثرها الواضح في رسالتها لوالدتها وحزنها، وقالت دنيا سمير غانم في تعليقها على صورة والدتها:" بحبك اوي يا مامي ربنا يشفيكي ويعافيكي ويهون عليكي".

دلال عبد العزيز تكرر سؤالها عن سمير غانم في المستشفى

وجاءت رسالة الفنانة دنيا سمير غانم إلى والدتها دلال عبد العزيز بعد تردد عدة أخبار وقصص عن تكرار سؤال الفنانة دلال عبد العزيز عن زوجها الفنان الراحل سمير غانم، وعبرت عن حزنها عليه بسبب مرضه، واستمرار عدم معرفتها بخبر وفاته، حيث أن آخر معلوماتها عنه بانه مريضاً بفيروس كورونا ومتواجد في المستشفى، وهو الأمر الذي أثر في قلوب الجمهور وجعلهم يتضامنون مع حالتها على مواقع التواصل وكذلك مع أسرتها.

تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

وكان الإعلامي المصري محمد علي خير قد كشف تطورات جديدة في حالة دلال عبد العزيز الصحية مؤخراً وقال في برنامجه "المصري أفندي" الذي يعرض عبر شاشة القاهرة والناس، أن الفنانة القديرة مازالت في غرفة العناية المركزة، ولم تصارحها أسرتها حتى هذه اللحظة بوفاة شريك حياتها الفنان سمير غانم، كما أكد أن أسرة دلال عبد العزيز تمنع عنها المشاهدات المباشرة في التلفزيون وتكتفي بعرض بعض الأعمال المسجلة عن طريق المنصات الإلكترونية، حتى لا تصدم بخبر وفاة سمير غانم.

وأوضح الإعلامي أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تستطيع الحركة تمامًا ولا تغادر فراشها، كما أنها تزال موضوعة على جهاز الأكسجين، لافتًا إلى أن حالتها تمر بطفرات وكلما يحدث تحسن ملحوظ في الحالة يعقبه تراجع في نسبة الأكسجين بالجسم، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها.