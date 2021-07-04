الفنان أحمد حاتم يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية والنجوم يهنئونه

أحمد حاتم النجم المصري نجح في تحطيم رقم قياسي ودخوله موسوعة جينيس وذلك بعد انضمامه لمنتخب مصر للسباحة في بطولة موسوعة جينيس لسباق التتابع 100 x 50متر.

أحمد حاتم يدخل موسوعة جينيس

أحمد حاتم نشر على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة وفيديو أثناء احتفاله بالحصول على جائزة موسوعة جينيس، بعدما استطاع أن يحطم الأرقام القياسية مع فريق السباحة المصري والمكون من 100 سباح.

أحمد حاتم وفريقه نجحوا في تحطيم الرقم القياسي المسجل للمنتخب الإنجليزي للسباحة في عام 2019، والذي سجل زمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية، في وقت نجح أحمد حاتم مع زملائه في تحطيم هذا الرقم بفارق دقيقة واحدة حيث نجحوا في الوصول إلى زمن قدره 42 دقيقة و12 ثانية، ليتوج الفريق المصري بالجائزة.

أحمد حاتم يكشف عن موهبته في السباحة خلال طفولته

أحمد حاتم نشر صورة لزملائه في المنتخب المصري، وأكد أنه يتمنى أن يذكر أسمائهم جميعا رغم عددهم الكبير فكتب أحمد حاتم تعليقا على الصورة قال فيه: "أتمنى أن أذكرهم جميعًا"، ونشر أيضا أحمد حاتم صورة من طفولته أثناء تتويجه بميدالية في رياضة السباحة ليكشف أن موهبته بدأت منذ الطفولة وليست بجديدة عليه في وقت الحاضر.

أحمد حاتم قدم الشكر أيضا لزملائه في الوسط الفني الذين قدموا له التهاني على هذا النجاح الكبير الذي حققه وكان من بينهم الفنانة هنا شيحة، كما علق ايضا الفنان محمد طعيمة على نجاح أحمد حاتم فكتب: "مبرروك يا تومة يا مشرفنا في البر والبحر"، كما قدم له كذلك العديد من متابعيه وأصدقائه التهنئة على هذا النجاح.

أحمد حاتم يحقق نجاحا كبيرا في الجزء الثاني من "ليه لأ؟!"

أحمد حاتم لفت كذلك الأنظار خلال الأسابيع الماضية بسبب دوره في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!" والمعروض على منصة "شاهد" والذي يشارك في بطولته مع الفنانة منة شلبي، حيث يقدم شخصية المهندس صلاح المثيرة للجدل، وتتناول أحداث الجزء الثاني من المسلسل قضية التبني، حيث تنقلب حياة طبيبة العيون "ندى" منة شلبي، رأسا على عقب عندما يلقى على كاهلها مسؤولية إنقاذ حياة طفلة رضيعة وتواجه صعوبات كثيرة بالإضافة إلى علاقتها بأحد الأطفال الأيتام.

مسلسل "ليه لأ؟!" هو من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبدالرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان أحمد حاتم على "انستجرام".