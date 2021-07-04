3 مواقف لـ تامر حسني مع معجبيه نالت إشادات الجمهور أثناء عرض فيلمه "مش انا" .. فيديو

تامر حسني منذ بداية عرض فيلم "مش أنا" وبات دائم الظهور مع معجبيه في قاعات السينما لمشاركتهم أفضل اللحظات وكذلك الكشف عن مواهب العديد منهم في الغناء والتمثيل، وقد أشاد قطاعا واسعا من الجمهور بالظهور المستمر لتامر حسني بين معجبيه ومساندة بعض المواهب منهم خلال الفترة الماضية.

تامر حسني يساند معجبة بعد انهيارها بالبكاء

تامر حسني ظهر في فيديو تداولته العديد من الصفحات عبر وسائل التواصل مع إحدى معجباته والتي بمجرد رؤيتها له دخلت في حالة من البكاء الشديد، وحاول الفنان تامر حسني أن يخفف عنها هذه الحالة التي مرت بها، واستطاع أن يحول الموقف إلى لحظات من الضحك، حيث طلب النجم المصري من المعجبة بالتوقف على البكاء بطريقة طريفة وسط ضحكات الحاضرين، وقد أشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تعامل تامر حسني مع الموقف.

تامر حسني يدعم مجموعة من المواهب

تامر حسني نشر أيضا فيديو عبر حسابه على "انستجرام" ظهر فيه وهو داخل إحدى قاعات السينما بعد انتهاء عرض فيلم "مش أنا" ومحاط بمجموعة من معجبيه الذين يتمتعون بموهبة الغناء، وسعى تامر حسني للاستماع لكل شخص منهم وإعطائه المساحة من أجل الكشف عن موهبته، ليقوم الجميع في النهاية بغناء أغنية "مبطلناش إحساس" لتامر حسني الذي علق على الفيديو قائلاً: "وفجأه تحولت السينما للمعهد العالي للموسيقى العربية، بس فعلاً من أجمل الأصوات المصرية خالد وبسمة و كريم و مريم"، وحقق الفيديو أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة.

فيديو طريف يجمع تامر حسني مع أصغر معجباته

تامر حسني ظهر كذلك مع الطفلة سارة رمضان التي حضرت إحدى عروض فيلم "مش أنا" وعبرت في الفيديو عن حبها الشديد للنجم المصري الذي فاجأها بالظهور أمامها، مما جعلها تحتضنه وتنهار باكية ليحاول تامر حسني أن يخفف عنها، ليبدأ الثنائي في أداء أحد مشاهد فيلم "عمر وسلمي"، كما طلبت منه إيصال سلامها إلى زوجته الفنانة بسمة بوسيل.

وحظي الفيديو الذي ظهرت فيه سارة رمضان مع تامر حسني بإعجاب كبير من قبل الجمهور الذي أشاد بمساندة الفنان للطفلة والكشف عن موهبتها، كما قام كذلك العديد من النجوم بتقديم التحية للفنان المصري على هذا الموقف من بينهم الإعلامي رامي رضوان، وبدرية طلبة، وآية عبدالله.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان تامر حسني، وسارة رمضان على "انستجرام"، والفيديو المرفق.