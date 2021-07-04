شاهد.. أسما شريف منير لجمهورها: فعلا أنا احلويت دي حقيقة وليست شائعة

شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بصورتين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وعلقت أسما شريف منير قائلة: “أي أخبار اتكتبت عني مؤخراً إني احلويت دي حقيقة مش شائعة”.

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