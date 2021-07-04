شاهد.. شيكو بعلق على صورتة فى عيد ميلادة

احتفل الفنان هشام محمد الشهير بـ شيكو، بعيد ميلاده الـ 41، وداعب جمهوره بصورة له نشرها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وعلق شيكو قائلا: “صورتي من ٤١ سنة متغيرتش”.

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