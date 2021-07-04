«البناء الحجاجي للخطابة الأموية» إصدار جديد لإسماعيل العسري

الرباط ـ «الوطن»:

صدر حديثاً عن منشورات جامعة المبدعين المغاربة، كتاب (البناء الحجاجي للخطابة الأموية)، للدكتور إسماعيل العسري، في طبعته الأولى 2021. ويشتمل الكتاب الذي يقع في 218 صفحة من الحجم المتوسط على ثلاثة فصول، تتناول جانبا مهما من الخطابة الأموية ومراحل تشكلها، انطلاقا من بنية حجاجية قائمة على فك أسرار الخطاب الأموي واستجلاء خباياه. والكتاب الذي نُشر حديثا سعى إلى استنطاق الدرس الخطابي القديم حجاجيا، لاكتشاف نماذجَه وآلياته الحجاجية الخاصة به لطبيعته العربية الكلاسيكية، والوقوف بذلك على الحجاج باعتباره آلية من آليات التحليل اللغوي الحديث، مع محاولة إبراز القواعد الداخلية للخطاب الأموي، المتحكمة في تسلسل الأقوال والجمل وتتابعها بشكل متنام وتدريجي. سعى الكتاب إلى التأكيد أن الحِجاج نجده في كل أنماط الخطاب وأنواع النصوص: نجده في الخطبة الدينية والمحاورة اليومية، والخطاب السياسي، والكتابات العلمية وغيرها، وبعبارة أخرى فإن هذا الكتاب هدف إلى دراسة الخطابة بمستوى حجاجي، وهو ينطلق من مسلمة مفادها أن كل النصوص والخطابات التي تُنجز بواسطة اللغة الطبيعية حجاجية، لكن مظاهرَ الحجاج وطبيعتَه ودرجتَه تختلف من نص لنص، ومن خطاب لخطاب.

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