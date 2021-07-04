نادر حمدي وزوجته يخطفان الأنظار بصورة رومانسية

نشر الفنان نادر حمدي، صورة له مع زوجته وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”. وظهر نادر حمدي، بصورة رومانسية مع زوجته من عطلتهما الصيفية وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وانهالت عليها تعليقات الجمهور. وعلق نادر حمدي قائلا: "الصيف ابتدي هنغير جو".

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