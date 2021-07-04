حسن الرداد يرتدي نفس ملابس شقيقه الشاب الراحل تكريماً لذكراه ويبكي متابعيه بكلماته عنه

حسن الرداد أحيا ذكرى وفاة شقيقه فادي الرداد اليوم على حسابه بانستقرام، ووجه رسالة مؤثرة إلى شقيقه الراحل وتذكر مواقف مؤثرة معه، وأبكى الجمهور بحديثه عنه وبمواقفه معه قبل وفاته.

حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة شقيقه بكلمات مبكية

ونشر الفنان حسن الرداد عدة صور لشقيقه الراحل فادي الرداد، إحياء للذكرى 18 لرحيله، وكشف عن موقف مؤثر جمعه بشقيقه الراحل، وقال إنه التقط عدة صور لشقيقه رغم إنه كان يرفض ذلك، وكشف أيضاً عن ارتداء نفس ملابس شقيقه في أول أعماله التمثيلية، وذلك تكريماً لروح شقيقه الراحل، وأبكى حسن الرداد متابعيه برسالته المؤثرة إلى شقيقه الراحل وطريقته في تكريمه وإحياء ذكراه السنوية.

حسن الرداد يكشف موقف مؤثر مع شقيقه الراحل

وقال حسن الرداد في رسالته إلى شقيقه الراحل فادي الرداد على حسابه الرسمي بانستقرام:" الذكرى السنوية لابنى واخى المغفور له باذن الله فقيد الشباب فادى الرداد، الصورة دى صورتها لاخويا وماكانش عايز يتصور والحمدلله انى غلست وتنحت وصورته كام صورة يبقوا معايا ذكرى جميلة، وحبيت البس حاجة من لبسه فى اول مسلسل لى.. فى الجنة إن شاء الله يا حبيبى والى اللقاء إن شاء الله.. ارجو الدعاء لفادى الرداد".

الحزن يسيطر على حسن الرداد

وسيطر الحزن على حسن الرداد في الفترة الأخيرة، بعدما فقد والدته منذ أشهر، وكذلك أحيا منذ أيام ذكرى وفاة والده ونشر صور نادرة له مع والده وعلق عليها قائلاً:" الذكرى السنوية ال١٧ لوالدى الاستاذ نبيل الرداد، للاسف مافيش عندى صور كتير تجمعنا مع بعض بس انت دائما فى قلبى يا ابويا.. كنت مسخر نفسك لخدمة الناس الغلابة والمحتاجين ونصرة الضعيف، كنت ضهر لكل هؤلاء الناس الطيبة، كنت راجل شجاع وجرئ ولا تخاف أحد، كنت بتدخل فى صراعات كبيرة من اجل خدمة ناس جميلة بسيطة، علمتني حب الناس واعتبار خدمة المحتاج هو واجب عليا طول حياتى، لو قعدت اتكلم عنك سنين مش هعطيك حقك، شكرا على كل حاجة علمتهالى يا رمز الرجولة والجدعنة والجرأة، و ان شاء الله ألقاك فى الجنة يا حبيبى".

وواصل حسن الرداد في نفس الوقت تذكره لوالدته الراحلة، ونشر لها عدة صور ورسائل في الفترة الأخيرة، بعد أشهر من وفاتها، وكانت آخر رسائله لوالدته على انستقرام تعليقاً على صورة تجمعه بها، وقال:" بحبك يا احلى حاجة فى عمرى، اللهم ارحمها و ارحم والدى كما ربيانى صغيرا"، وسبقها نشره صورة لوالدته الراحل مع الفنان الراحل سمير غانم ووجه إليهما عدة رسائل على حسابه بانستقرام.