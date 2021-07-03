الفنان بدر الشعيبي يزور قبر شقيقته ونجوم الخليج يواسونه

بدر الشعيبي لا يزال يعيش حالة من الحزن بسبب رحيل شقيقته الصغرى سميرة التي توفيت الأسبوع الماضي بعد رحلة مع مرض السرطان، وحرص العديد من نجوم الوسط الفني في الخليج على دعم ومساندة الفنان السعودي.

بدر الشعيبي يزور قبر والدته وشقيقته الراحلة

بدر الشعيبي نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو أثناء زيارته لكل من قبر والدته وكذلك شقيقته الصغرى سميرة التي توفيت متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، الفنان السعودي أكد أن اليوم 3 يوليو هو ذكرى رحيل والدته، حيث أوضح أن يوم رحيلها كان الأصعب عليه، وظهر بدر الشعيبي وهو يضع المياه على قبر والدته ويؤكد على عمق الجراح التي يشعر به بعد رحيلها فكتب: "في تاريخ ٣ يوليو سنة ٢٠١٨ تحديدا يوم الثلاثا الساعه ٥ الفجر .. كان آخر يوم في وصلج .. وأول يوم من فرقاج .. يايما هذا أصعب يوم .. يمر بقصتي وياج".

نجوم الخليج يواسون الفنان السعودي بدر الشعيبي

بدر الشعيبي تذكر كذلك كل من شقيقته سميرة ووالده الراحل ودعى لهما، وأكد أن يوم فراق أحبابه لا يزال يعيش على واقع ألمه ولم ينسها وكأنه اليوم، فكتب الفنان السعودي: "ربي يرحمج ويغفرلج انتي وابوي واختي عساكم بالجنة البارده ولو يمر الوقت بيتم يوم الفراق كأنه اليوم اللهم لا اعتراض على حكمتك".

العديد من النجوم في الكويت والخليج سعى لمواساة الفنان بدر الشعيبي في اللحظات الصعبة التي يمر بها فكتبت الفنانة والمخرجة هيا عبدالسلام : "الله يرحمهم و يغفر لهم"، بينما علق الفنان خالد المظفر: "الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنة"، وكتبت الفنانة غدير السبتي: "الله يرحمهم برحمته وايد الفراق صعب"، والفنان بشار الشطي: "الله يرحمهم برحمته و يصبر قلوبكم و يسكنهم فسيح جناته"، كما علق أيضا كل من الفنانة نهال نبيل، وفاطمة الطباخ، ورتاج العلي، وناصر عباس، وجاسم محمد.

تفاصيل وفاة شقيقة الفنان بدر الشعيبي

محمد الشعيبي الفنان السعودي قد أعلن عن وفاة شقيقته الصغرى سميرة الأسبوع الماضي عبر حسابه على "انستجرام"، حيث نشر صورة آية قرآنية، وعلق عليها بقوله: "اختي الصغيره في ذمة الله"، وتلقى التعازي من قبل قطاع كبير من متابعيه الذين تمنوا للفتاة الرحمة، ولأسرتها الصبر، أما الفنان بدر الشعيبي فنعى شقيقته الصغرى عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: "اختي سميرة في ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون.. اللهم لا اعتراض"، وتلقى التعازي من قبل بعض المتابعين والأصدقاء ومن بينهم الفنان الكويتي جاسم محمد والفنانة نهال نبيل والفنان علي الحسيني وغيرهم.

يذكر أن محمد الشعيبي كان قد أعلن في شهر مايو الماضي، عن أن شقيقته الصغرى أصيبت بمرض السرطان وخضعت لجلسات العلاج الكيميائي، قائلًا: "دعواتكم حق اختي الصغيره اليوم اول جلسة علاج كيماوي ..الله يسهل عليها ويشفيها يارب".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لكل من الفنان بدر ومحمد الشعيبي على "انستجرام".