صور محمد صلاح مع الممثلة الهندية ديانا أوبال في الجيم حديث الجمهور

ديانا أوبال ذات الأصول الهندية وصاحبة لقب ملكة جمال الهند في بريطانيا خطفت الأنظار بظهورها مع النجم المصري محمد صلاح داخل صالة للألعاب الرياضية.

ديانا أوبال ومحمد صلاح يخطفان الأنظار

ديانا أوبال نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور تجمعها مع النجم المصري محمد صلاح أثناء تواجدهما في دبي بالإمارات العربية المتحدة، النجمة ديانا أوبال ظهرت في الصور مع محمد صلاح داخل صالة للألعاب الرياضية، حيث كان يمارس الثنائي التدريبات الخاصة داخل الجيم، وقد حرصت ديانا أوبال على استغلال تواجد النجم المصري من أجل التقاط الصور معه، كما وصفته بأنه أفضل لاعب في العالم فكتبت ديانا أوبال في تعليقها على الصور: "فقط في صالة الألعاب الرياضية مع أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

عمرو محمود ياسين يعلق عن صور ديانا أوبال ومحمد صلاح

ديانا أوبال تفاعل مع الصور التي جمعتها مع النجم المصري محمد صلاح العديد من المشاهير من بينهم الكاتب والسيناريست المصري عمرو محمود ياسين الذي اكتفى بكتابة اسم اللاعب المصري في التعليق على الصور، كما أعاد قطاعا واسعا من الجمهور نشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ديانا أوبال دوت الخليج ملكة جمال الهند بالمملكة المتحدة في عام 2012، وهي رائدة أعمال شاركت أيضا في البرنامج الشهير " Big Brother"، كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتي من بينها الفيلم الهندي الوثائقي الذي يحمل عنوان " India's Forgotten People"، وفيلم " Yeh Hai India" مع النجم الهندي غافي شاهال وقد تم إنتاج الفيلم في عام 2017.

محمد صلاح لن يشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية

محمد صلاح سافر خلال الفترة الماضية إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل قضاء عطلته الصيفية بعدما قضى كذلك فترة من اجازته في مصر وظهر مع مجموعة من أفراد عائلته وكذلك زملائه في المنتخب المصري، وقد شغل محمد صلاح في الأيام الماضية اهتمام الجمهور وتحديدا بعدما تأكد عدم مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم والذي سوف يشارك في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والتي من المقرر أن تقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال هذا الشهر.

محمد صلاح يبدو أن ناديه ليفربول الإنجليزي قد رفض مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية نظرا لإحتياج الفريق له خلال فترة الإعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي والذي من المقرر أن يبدأ في شهر أغسطس القادم.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لكل من اللاعب محمد صلاح و ديانا أوبال على "انستجرام".