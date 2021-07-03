أحدث ظهور لكارول سماحة مع ابنتها تالا في دبي وتلتقي ليلى علوي وإلهام شاهين والنجوم..بالصور

كارول سماحة تقضي إجازته الصيفية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا إمارة دبي، حيث تتواجد مع أسرتها هناك، كما ظهرت أيضا مع كل من الفنانة ليلى علوي وإلهام شاهين.

ابنة كارول سماحة تظهر مع ليلى علوي وإلهام شاهين في دبي

كارول سماحة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور تجمعها مع كل من الفنانة ليلى علوي وكذلك الفنانة إلهام شاهين أثناء تواجدهما في إمارة دبي، وظهرت في الصور تالا ابنة الفنانة اللبنانية التي أحيطت بكل من إلهام شاهين وكذلك ليلى علوي من أجل التقاط الصور معها، كارول سماحة لم تكشف عن تفاصيل هذه الليلة التي جمعتها بالنجمتين في دبي، لكنها حرصت على نشر الصور التي جمعتها بهما، حيث علقت كارول سماحة على الصور فكتبت: "حول الليلة الماضية في دبي، حبيبتي تالا مع أصدقائنا الأعزاء".

كاول سماحة تقضي إجازته مع أسرتها في الإمارات

كارول سماحة لم تكن الصور التي نشرتها مع الفنانة ليلى علوي وإلهام شاهين دوت الخليج الأولى لها في دبي، بل نشرت أيضا عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة جمعتها بزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى وابنتهما تالا أثناء تواجدهما هناك في إجازتهما العائلية، حيث التقت أيضا بالموسيقار اللبناني ميشال فاضل فكتبت النجمة كارول سماحة تعليقا على الصور التي نشرتها: "إجازة عائلية في دبي مع صديقنا الجميل ميشال فاضل".

كارول سماحة تسجل أجمل اللحظات مع أسرتها

كارول سماحة قد نشرت خلال الأيام الماضية أكثر صورة وفيديو لابنتها تالا التي سجلت معها أبرز اللحظات المميزة التي تمر عليها، كما نشرت أيضا صورة تجمع ابنتها بوالدها وليد مصطفى احتفالا بيوم الأب، حيث أكدت أن الحب الأول لأي طفلة دائما يكون هو والدها، وقدمت له الشكر على كل ما يفعله من أجل العائلة وعبرت أيضا عن حبها وتقديرها الكبير له، فكتبت كارول سماحة: "أول حب حقيقي للفتاة هو والدها، شكرًا لك على كل الطرق التي تذهب بها إلى أبعد الحدود كل يوم لعائلتنا، نحن نحبك كثيرا".

يذكر أن كاول سماحة قامت في شهر رمضان الماضي بغناء تتر مسلسل "ضد الكسر" للفنانة المصرية نيللي كريم، وتحمل الأغنية عنوان "اللي خان" وهي من كلمات دكتور مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وحققت حتى الآن ما يقارب من 672 ألف مشاهدة على القناة الرسمية للفنانة اللبنانية على "يوتيوب".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة كارول سماحة على "انستجرام".