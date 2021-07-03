فيديو نانسي عجرم تسرق الأضواء بأغنيتها الرومانسية "بدي حدا حبو" وتستعد لحفلها في الرياض

نانسي عجرم سرقت الأضواء وتصدرت الترند في عدد من الدول العربية بعد ساعات قليلة من طرح أغنيتها الجديدة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل عنوان"بدي حدا حبو" من ألبومها الجديد العاشر المقرر طرحه في وقت لاحق.

نانسي عجرم تطرح "بدي حدا حبو"

النجمة اللبنانية نانسي عجرم طرحت غذا أغنية "بدي حدا حبو" واستطاعت تصدر الترند بأغنيتها بعد ساعات قليلة على إطلاقها حيث تجاوز عدد مشاهدي الأغنية عبر حسابها على اليوتيوب حوالي نصف مليون مشاهدة.

وتظهر نانسي عجرم في الكليب بشكل رومانسي على البحر وبفستان أحمر طويل، حيث بدت وهي تتنزه على الشاطئ وتركض لكنها حزينة بسبب رغبتها بالحب كما كلمات الأغنية.

أغنية "بدي حدا حبو" كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، وهي لأغنية الرابعة التي طرحتها نانسي عجرم من ألبومها الجديد والعاشر المقرر طرحه قريبا، إذ سبق لها أن طرحت "حبك بيقوي" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، و"مشكلتك الوحيدة" من كلمات علي المولى وألحان أيمن قميحة وتوزيع باسم الرزق، و"جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين‎ وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

واحتفل الفنان اللبناني ​زياد برجي​ بنجاح أغنية ​نانسي عجرم​ التي تولى تلحينها فأعاد نشر فيديو كليب الأغنية تحت هاشتاغ "بدي حدي حدا حبو" وكتب "ألف مبروك لألنا كلنا".

نانسي عجرم تستعد لحفلها في الرياض

نانسي عجرم تستعد ايضا بعد يومين لحفلها المرتقب في الرياض مع الفنان اللبناني عاصي الحلاني ويأتي ذلك ضمن حفلات الرياض في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 9 يوليو، والحفل برعاية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والهيئة العامة للترفيه.

وكانت نانسي عجرم خطفت كذلك الأنظار خلال حفل غنائي أحيته في فندق الماسة - مدينة نصر في مصر قبل يومين، وجاءت إطلالة نانسي عجرم على المسرح وأمام حشد كبير من جمهورها بفستان حمل توقيع المصمم اللبناني حسين بظاظا، وأدت نانسي مجموعة من اجمل أغنياتها ونشر بعض الصور على حساباتها على السوشيال ميديا وعلقت :"الليلة الماضية كانت ليلة مميزة أحب القاهرة".