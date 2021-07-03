الناقد وليد قصاب لـ «الوطن»: تفوق الغرب التكنولوجي والعلمي لا يعني على الإطلاق تفوقه الفكري

حول كتابه الجديد: المذاهب الأدبية الغربية.. رؤية فكرية وفنية

دمشق ـــ «الوطن»:

■■ عن دار الألوكة للنشر في السعودية صدر حديثا كتاب نقدي جديد للناقد السوري الدكتور وليد قصاب حمل عنوانا ملفتا (المذاهب الأدبية الغربية رؤية فكرية وفنية). يتحدث الكتاب عن المذاهب الأدبية الغربية من الكلاسيكية حتى الحداثة، وهو يعرض لنشأة هذه المذاهب وأصولها الفكرية والفنية، والظروف والملابسات المختلفة التي كانت وراء ولادتها. وهو يبيّن على نحو جلي أن هذه المذاهب الغربية التي تسمى (أدبية) ليست أدبية فحسب، وليست مسائل تتعلق باللغة والنقد وقضايا الشعر والقصة والمسرح وما شاكل ذلك فقط، ولو كانت كذلك لهان الخطب، ويسر الأمر، ولكنها وهذا مربط الفرس تمثل عقائد وإيديولوجيات ومواقف فكرية من الكون والحياة والإنسان، بل من الأديان والوحي والنبوة والألوهية في بعض الأحيان.

وفي هذا الإطار وحول كتابه طرحنا بعض الأسئلة للناقد وليد قصاب وقال : يقول تيري إيغلتون في كتابه نظرية الأدب:(ما أحاول أن أظهره في هذا الكتاب هو أن تاريخ النظرية الأدبية الحديثة جزء من التاريخ السياسي والإيديولوجي لحقبتنا..) ولأن هذه المذاهب غربية، مما يعني بداهة أنها نتاج حضارة مختلفة في القيم والتوجهات والتصورات الفكرية عن حضارتنا الإسلامية العربية، فإن الأبده من البديهي أن نجد فيها الكثير الكثير مما يتنافى مع عقيدتنا ولغتنا وذوقنا. ولذلك فإن هذا الكتاب لا يقدم هذه المذاهب الأدبية مجرد تقديم كما فعل ذلك كثير من الدارسين والباحثين العرب المعاصرين، بل يقدمها أولاً بموضوعية كما يتبناها أصحابها، ثم يشفع ذلك بتقديم رؤية فكرية وفنية عنها. ■■

✱ وعلى ماذا اعتمدت في رؤيتك تلك؟

✱✱ هذه الرؤية الفكرية منبثقة من ثقافة هذه الأمة، وحضارتها فعلى محكها نضرب جميع الأفكار والتصورات الفلسفية التي تأتينا من الآخر، فما اتفق معها قبلناه، بل عددناه حكمة تغني ما عندنا، وما تنافر معها، أو تناقض، أو اختلف، نبذناه نبذا، بل عددناه مفسدة وانتكاسة في الفكر.

إن الشخصية الإنسانية السوية هي التي يكون لها موقف فكري متماسك، تنطلق من خلاله، وتسير على هديه، وتلتزمه في كل ما تأتي وتدع. وهذا موجود عند الناس الأسوياء جميعاً- مهما كانت مشاربهم ودياناتهم وتوجهاتهم – ولا يشذ عن ذلك إلا المذبذبون المنافقون، ممسوخ والشخصية، الذين هم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.

✱ وماذا عن الرؤية الفنية؟

✱✱ الرؤية الفنية هي أقل أهمية من الرؤية الفكرية، وذلك أن الأشكال الأدبية هي في رأينا محايدة بشكل عام، لا يدخلها حِل ولا تحريم، ولكنها مع ذلك ليست غائبة تماما؛ إذ إن للغة العربية، وللذوق الأدبي العربي، ولطبيعة الأدب العربي، خصوصيةً فنية متميزة لا يجوز أن تتجاهل، ومن ثم، فإن بعضا لآراء الأدبية التي جاءت بها هذه المدارس لا تتفق مع الذوق الأدبي، ولا مع طبيعة اللغة العربية، وطرائقها في التعبير والأداء، ولا مع أعراف الفصاحة والبلاغة في هذه اللغة العظيمة.

✱ وهل يعني هذا أنك ترفض تماما المدارس النقدية الغربية؟

✱✱ أن نقدنا الفكري والفني لهذه المدارس الغربية لا يعني الرفض التام لها، ولا يعني تجاهلها، أو الدعوة إلى غلق الأبواب والنوافذ دونها، ولكنه تنبيه على أنه ينبغي التعامل معها بحذر، وتعاطيها على بصيرة، من غير انبهار، ولا اندهاش، ولا استلاب، يعني أن نقاربها بمنطق (الاصطفاء) والاختيار، في ضوء الرؤية الفكرية والفنية التي تحدثنا عنها، وفي ضوء إدراك أن تفوّق الغرب التكنولوجي والعلمي لا يعني على الإطلاق تفوقه الفكري علينا، بل العكس في رأينا هو الصحيح، فحضارتنا هي الأمثل، لأنها حضارة ربانية، معتمدة على وحي ونبوة وكتاب وسنة، وكل ذلك مما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من وراء ظهره، وهو معصوم من الزلل والنقص، ومبرأ من الشطط والانحراف والغلو، وإنه لشتان ما بينه وبين الاجتهاد البشري الناقص دائماً من وجه، والمعتمد على الهوى الشخصي، والمصلحة الفردية، والنظرة القاصرة من وجه آخر.

✱ تقول في الكتاب ان المذاهب الغربية الحديثة وقعت دائماً في مزلق الأحادية والتطرف، هل يمكن إيضاح ذلك؟

✱✱ لقد وقعت المذاهب الغربية الحديثة دائما في مزلق الأحادية والتطرف، ففرطت في جانب على حساب جانب، وتعامت عن وجوه كثيرة على حساب وجه واحد فقط ، إن أدبنا العربي الذي لا ينبغي له – كما قلنا أن يغلق نوافذه في وجه أي فكر جديد، أو ينعزل عنه، أو يجهله، ولكن عليه في الوقت نفسه ألا ينبهر به، أو يستلم أمامه، وألا تأخذه الجدة والطرافة اللتان فيه، فما كل جديد بخير، وما كل بدعة بمستحسنة، بل ما أكثر الشر والفساد اللذين يحملهما الجديد أحياناً! وعلى هذا الأدب أن يسعى جاهداً لإنشاء مذهبه الفني المتميز، مذهبه الذي يعبر عن خصوصيته الفكرية والفنية، وهو في هذا الإنشاء يمكن أن يفيد من جميع المذاهب والتيارات والأفكار القديمة والحديثة، وهو يمتلك رصيداً ضخما من التجارب الأدبية، والنماذج الإبداعية العظيمة، فهذه الأمة أمة فصاحة وبلاغة، ومعجزتها الكبرى كانت معجزة فكرية بيانية متمثلة في هذا الكتاب العظيم؛ القرآن الكريم.

✱ كيف يمكن بالتالي للأدب العربي الحديث أن يعبر من المحلية إلى العالمية؟

✱✱ لن يكفل للأدب العربي الحديث أن يعبر من المحلية إلى العالمية إلا بالخصوصية والفرادة أولاً، إن الخصوصية هي أول درجة في سلم العالمية وأما تقليد أدب الآخرين، ومذاهب الآخرين الفلسفية والفكرية، واحتذاؤها، وتقليدها، فإنها تبعده عن العالمية درجات ودرجات.

إن تقليد مذاهب الأدب الغربي ومدارسه واتجاهاته لا تنتج إلا أدباً هو كصدى الصوت، وظل الأشياء، وسيقول الآخر الذي يقرؤه:(هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا).