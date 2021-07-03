وفاة الفنان والمصور السينمائي رمسيس مرزوق

القاهرة ــ العمانية: توفي امس الأول رمسيس مرزوق أشهر مصوري السينما في مصرعن عمر بلغ 81 عاما. ويعد رمسيس مرزوق فنانا ومدير تصوير وقد حصل على بكالوريوس من قسم التصوير بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان عام 1959 وبكالوريوس التصوير من أكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا)عام 1983. كما قد حصل على العديد من الجوائز، واشترك كذلك بتصوير مجموعة أفلام إيطالية، وأقام العديد من المعارض الخاصة به بمصر وروما وباريس وحصل على حوالي عشرين جائزة تقديرية. ومن أبرز الأفلام التي عمل فيها الراحل (بمبة كشر) و(الأبرياء) و(الجبان والحب) و(سقطت في بحر العسل) و(إسكندرية كمان وكمان) و(الصعود إلى الهاوية) و(المهاجر) و(اضحك الصورة تطلع حلوة).

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