فيديو أنغام تتعرض لموقف محرج على المسرح وتسأل الحاضرين :"فستاني وحش أروح أغيره؟"

أنغام تعرضت لموقف محرج أثناء احيائها حفلة غنائية ليل الخميس الماضي في دار الأوبرا المصرية وذلك بسبب اطلالة ملابسها، فتداول جمهورها مقطع فيديو لها وهي تتوجه بالحديث لأحد الحاضرين الذي انشغل عنها بالهاتف المحمول، لتسأل الجمهور عما اذا كان فستانها غير جميل في موقف طريف منها.

أنغام تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو طريف للنجمة المصرية أنغام التي يبدو بأنها استطاعت تدارك الإحراج بتصرف طريف منها أثناء غنائها على المسرح في دار الأوبرا المصرية.

وقطعت أنغام أحد أغنياتها لتتوجه الى أحد المعجبين الحاضرين في الحفل وتسأله لماذا ينشغل عنها وينظر في هاتفه طوال الوقت، فقالت :"من ساعة ما وقفت على المسرح وهو ماسك موبايله، أنا مش عاجباه مثلا؟ فستاني وحش أروح أغير الفستان؟".

وظهرت أنغام في الحفل بجمبسوت أصفر اللون وبراق، فيما نال سؤالها للجمهور تصفيقا كبيراً لها مع موجة ضحك تعبيراً عن خفة دم نجمتهم على المسرح.

أنغام تدافع عن النساء وتهاجم الرجل

أنغام واجهت ايضا موقفا طريفاً في حفلها في دار الأوبرا أثناء ادائها اغنية "متلخبطة" حيث أوضحت سبب حبها لهذه الأغنية وشرحت موقفها منها قائلة :""الرجال يتهمون المرأة دائماً بأنها لا تعرف ما تريده وتتبدل أحوالها سريعا، رغم أنهم أصلا مجانين، كل يوم بحال، فتعالوا نضايقهم شوية"، فنال كلامها تصفيق كبير من معجباتها اللواتي اعتبرن عباراتها مناصرة للمرأة ضد الرجل.

أحدث أعمال أنغام الفنية

الفنانة أنغام تحرص دائماً على طرح أعمال جديدة على جمهورها من دون توقف، فأصدرت قبل فترة قصيرة أغنيتها الجديدة "أنا بعته كتير" ، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتريات هاني فرحات، توزيع وماستر طارق مدكور.

ونالت الأغنية التي طرحتها على قناتها عبر اليوتيوب نسبة مشاهدة عالية خلال فترة قصيرة.