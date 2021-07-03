تطورات حالة ليلى طاهر بعد إصابتها بكورونا ووائل الإبراشي لايزال يعاني رغم تعافيه

إصابة ليلى طاهر بكورونا، حيث كشف الإعلامي محمود سعد عن إصابتها بفيروس كورونا، لتنضم الفنانة المصرية إلى قائمة النجوم الذين أصيبوا بالفيروس خلال الشهور الماضية.

إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا

محمود سعد الإعلامي المصري كشف في برنامجه "باب الخلق" الذي يقدمه على قناة النهار عن إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا، وذلك عقب اعتذار الفنانة المصرية عن الظهور في البرنامج بعدما كانت ستحل ضيفة عليه، وأكدت أنه بمجرد شفائها سوف تلبي الدعوة، فقال الإعلامي محمود سعد: "كان هناك موعد سوف يجمعنا مع الفنانة ليلى طاهر في البرنامج، لكنها اعتذرت بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وأنها سوف تظهر في البرنامج عقب شفائها"

الوضع الصحي للفنانة ليلى طاهر بعد إصابتها بفيروس كورونا

ليلى طاهر تردد في الساعات الماضية أن حالتها الصحية ليست بالحرجة لكنها تخضع للعلاج في الوقت الحالي، كما تحدث محمود سعد عن الوضع الصحي للإعلامي وائل الأبراشي الذي أكد على كونه لا يزال يعاني من تأثير مضاعفات ما بعد الشفاء من كورونا، وأن الإعلامي المصري يواجه صعوبة كبيرة أثناء الحديث فقال محمود سعد: "وائل الإبراشي منذ 6 اشهر يعاني من تأثير ومضاعفات فيروس كورونا، وأجريت مكالمة هاتفية معه منذ فترة وهو لا يزال يعاني من تأثير ما بعد الشفاء، حيث أنه يتحدث بصعوبة".

دلال عبدالعزيز وحالتها الصحية تحدث عنها محمود سعد وأكد على أن وضعه الصحي حتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيله بشكل واضح، وتمنى الإعلامي المصري من الجميع توخي الحذر بسبب التأثير الكبير الذي بات يتركه كورونا.

أحدث ظهور للفنانة المصرية ليلى طاهر

الفنانة ليلى طاهر كان آخر ظهور لها في أثناء تكريمها في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية في شهر فبراير الماضي، تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة، واسترجعت ليلى طاهر في ندوة تكريمها ذكريات أعمالها ومسيرتها الفنية وبداياتها، وكشفت عن حبها للتمثيل منذ صغرها بسبب تأثرها بنجمات الزمن الجميل مثل فاتن حمامة، وشادية، وليلى مراد، وتحدثت عن عائلتها وابنها الوحيد أحمد الشربيني، والذي قالت إنه هديتها من الله بعد بعد وفاة والدها، واعتبرت فيلم "الأيدي الناعمة" من أبرز وأهم الأعمال التي قدمتها في مسيرتها الفنية.

ويذكر أن الفنانة ليلى طاهر بدأت مسيرتها في الستينيات بتقديم البرامج التلفزيونية، كما قدمت عشرات الأعمال والأدوار البارزة ومنها في السينما أفلام "القاهرة في الليل"، "ابو حديد"، و"زمان يا حب" وغيرها، وقدمت في التلفزيون عدة أعمال درامية مميزة مثل "بوابة الحلواني" و"فوازير عمو فؤاد" و"القضاء في الإسلام" وغيرها، وكانت آخر أعمالها في مسلسل "الباب في الباب" عام 2014.

الصور المأخوذة من برنامج "مساء الفن"، ومسلسل "الباحثة"، والحساب الرسمي لنجل الفنانة المصرية أحمد الشربيني، والإعلامي وائل الإبراشي، ومحمود سعد على "فيس بوك".