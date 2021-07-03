النجوم يحتفلون بالفنان الإماراتي سلطان النيادي بعد تحسن حالته الصحية..صورة

سلطان النيادي الفنان والمنتج الإماراتي ظهر لأول مرة بعد الوعكة الصحية التي مر بها خلال الأسابيع الماضية وسانده فيها العديد من نجوم الدراما الإماراتية والخليجية.

أول ظهور للفنان الإماراتي سلطان النيادي

جمعة علي الفنان الإماراتي نشر على خاصية "الأستوري" عبر حسابه على "انستجرام" أول صورة للفنان سلطان النيادي وذلك بعد تحسن حالته الصحية التي أثارت قلق العديد من محبيه وأيضا أصدقائه في الوسط الفني، وظهر الفنان والمنتج الإماراتي سلطان النيادي وهو جالسا وحوله مجموعة من أعضاء الفريق الطبي المعالج له، في مؤشر على تحسن وضعه الصحي، وعلق الفنان جمعة علي على الصورة التي قام بنشرها فكتب: "نحمد الله على سلامتك أخوي المنتج والفنان سلطان النيادي".

الفنان سعيد سالم يزور سلطان النيادي في المستشفى

سعيد سالم الفنان الإماراتي نشر فيديو عبر حسابه على "انستجرام" أثناء زيارته للفنان سلطان النيادي في المستشفى، حيث أكد في الفيديو أن حالة المنتج والفنان الإماراتي تحسنت بشكل كبير فقال: "اليوم مرينا على الكاتب والمنتج والفنان سلطان النيادي في المستشفى، ونبشركم، الحمدلله هو بخير وأفضل مما كان من قبل، ونطمئن الجمهور ومحبي الفنان سلطان النيادي ونطلب الدعاء له من جمهوره في الإمارات أو خارجها".

كما علق الفنان سعيد سالم على الفيديو الذي نشره وطلب كذلك من جمهور الفنان الإماراتي الدعاء فكتب: "اللهم لك الحمد والشكر يارب علي سلامة اخي الفنان سلطان النيادي، وشكرا لكل من تواصل او دعاء له بالغيب ماقصرتكم".

تفاصيل الوضع الصحي للفنان سلطان النيادي

الفنان سلطان النيادي تعرض لوعكة صحية خلال الأسابيع الماضية تسببت في دخوله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية دقيقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها وذلك حسب ما أعلن الفنان حبيب غلوم في رسالة عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "تعرض الصديق الفنان والمنتج سلطان النيادي لوعكة صحية، أجريت له عملية جراحية دقيقة نسأل المولى عز وجل أن يعجل في شفائه ونسألكم الدعاء في هذه الليلة المباركة"، وكان الفنان الإماراتي قد تعرض لأزمة صحية منذ عامين تسببت في سفره إلى الولايات المتحدة من أجل تلقي العلاج هناك.

سلطان النيادي سانده العديد من نجوم الإمارات والخليج خلال الأسابيع الماضية في أزمته الصحية ونشر العديد منهم رسائل تتمنى الشفاء له وتجاوز هذا الوضع الصحي، كما طلب النجوم من المتابعين الدعاء له وكان من بينهم الفنانة أمل محمد، وسميرة أحمد، و خلف الاحبابي، وحبيب غلوم.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان سلطان النيادي، وجمعة علي، وأمل محمد، وسميرة أحمد على "انستجرام".