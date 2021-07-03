صور المخرج عمرو سلامة يحتفل بعقد قرانه والنجوم يقدمون له التهاني

عمرو سلامة المخرج المصري أعلن عن ارتباطه من المهندسة السينمائية مروة البرماوي، حيث عقد قرانهما مساء اليوم في حفل عائلي اختصر على المقربين من اسرة العروسين.

عقد قران المخرج عمرو سلامة ومهندسة الديكور مروة البرماوي

عمرو سلامة نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة من عقد قرانه على مهندسة الديكور مروة البرماوي، والذي أقيم مساء اليوم وسط حضور محدود ومختصر على أسرة العروسين، حيث لم يتواجد فيه أحد من اصدقاء وزملاء المخرج المصري، فكتب عمرو سلامة على الصورة التي قام بنشرها مع مروة البرماوي: "أنا وماكي كتبنا الكتاب! في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين، تم عقد قراني على (ماكي) المهندسة السينمائية مروة البرماوي".

النجوم يقدمون التهاني للمخرج عمرو سلامة

عمرو سلامة قدم له العديد من النجوم التهاني له بهذه المناسبة السعيدة وكان من بينهم الفنانة سلمى ابو ضيف، وجميلة عوض، وريهام عبدالغفور، كما علقت الفنانة منى ممدوح فكتبت: "ألف مليون مبروك حبايبي الله يسعدكم يا رب"، كما علقت أيضا الفنانة رشا مهدى فكتبت :" ألف مبروك الله يسعدكم"، وكل من الفنانة هيدي كرم، وسينتيا خليفة، وندى عادل، ورزان جمال، وندى حسام، والفنانة التونسية هند صبري، وتردد أن مروة البروماي مهندسة ديكور شاركت في أكثر من عمل فني كان من بينها مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة"، مع كل من الفنانة منة شلبي، وآسر ياسين، كما شاركت في ديكور المسلسل السعودي "عندما يكتمل القمر 2".

أحدث الأعمال السينمائية للمخرج عمرو سلامة

عمرو سلامة قد انفصل عند زوجته الأولى قبل عدة أعوام، ثم ارتبط في السنوات الماضية بالمذيعة منى عبدالوهاب مقدمة برنامج "مصارحة حرة"، لكن قد أعلن الثنائي في عام 2017 عن انفصالهما، حتى كشف اليوم المخرج المصري عن عقد قرانه من المهندسة السينمائية مروة البرماوي، وقد انتهى المخرج عمرو سلامة خلال الأيام الماضية من تصوير أحدث أعماله السينمائية والذي يحمل أسم "بره المنهج" وهو العمل الذي يتعاون فيه للمرة الثالثة مع الفنان المصري ماجد الكدواني.

وعلق عمرو سلامة على هذا التعاون فكتب عبر حسابه على "انستجرام": " ثالث فيلم لينا سوا، تعاون إبداعي وإنساني أكثر من رائع، على مدار عشر سنين، (أسماء)، (الشيخ جاكسون)، والآن (برا المنهج)، وإن شاء الله المزيد مستقبلا"، ويشارك في بطولة الفيلم كل من روبي، و أسماء أبو اليزيد، وشريف الدسوقي ودنيا ماهر وأحمد أمين،

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للمخرج عمرو سلامة على "انستجرام".