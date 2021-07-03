فيديو هالة صدقي تتسبب في لحظات رعب لـ بوسي شلبي أثناء رحلة بحرية.."نجت من الغرق"

بوسي شلبي ظهرت في جولة وسط البحر مع الفنانة هالة صدقي وابنتها، حيث واجهت الإعلامية المصرية موقفا صعبا بعدما كادت أن تتعرض للغرق أثناء تواجدها على ظهر لنش بحري.

نجاة بوسي شلبي من الغرق

بوسي شلبي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو أثناء جولة بحرية في منطقة مارينا بمصر، ظهرت فيها مع كل من الفنانة هالة صدقي وابنتها مريم التي كانت تقود اللنش، وتحدثت بوسى شلبي في الفيديو عن حالة الخوف التي كانت تسيطر عليها أثناء هذه الجولة لكونها لا تستطيع السباحة، وتخشى من وقوع أي حادث في البحر لأنها لم تكن ترتدي أي سترة للنجاة، فقالت بوسي شلبي في الفيديو: "اشعر بخوف كبير لأنني لا استطيع السباحة وأتمنى من مريم أن تقود اللنش بهدوء، والسباحة هالة صدقي قد تركت قيادة اللنش لابنتها".

بوسي شلبي تستنجد بهالة صدقي

بوسي شلبي طلبت من الفنانة هالة صدقي أن تقود اللنش بدلا من ابنتها لخوفها من وقوع حادث وسط البحر بسبب ظهور لنش مقابل لهما بينما كانت تقود مريم، ودخلت بوسي شلبي في حالة من الخوف الشديد وتحديدا بعدما تعرض اللنش لموجة من الاهتزازت القوية بسبب الأمواج، وطلبت الفنانة هالة صدقي من صديقتها أن تكون أكثر قوة في تحمل الصدمات، تحت إلحاح من الإعلامية بوسي شلبي على إيصالها لشاطئ من أجل النزول بسبب حالة الخوف التي لم تستطع أن تسيطر عليها وجعلتها تؤكد للجمهور أن في حال حدوث أي مصاب لها فسوف ترجع هذا للفنانة هالة صدقي.

هالة صدقي تعلق على حكم حبس زوجها

هالة صدقي قد علقت بشكل غير مباشر على الأنباء المتداولة عن حكم صادر من محكمة قصر النيل لشؤون الأسرة والتي قضت بحبس زوج الفنانة المصرية 30 يومًا، في الدعوى القضائية التي أقامها ضده المحامي رفعت الشريف وكيلًا عنها لامتناع زوجها سامح سامي عن دفع مليون ومئة ألف جنيه بما يعادل 70 ألف دولار، قيمة المصاريف الدراسية لابنيهما سامو ومريم.

فنشرت هالة صدقي صورة قديمة لها تجمعها مع النجم بول عنقا، كما أكدت أن الحكم الخاص بقضية الطاعة التي رفعها ضدها زوجها قد تأجل فكتبت النجمة المصرية: "احتفال هندي مع النجم بول عنقا بمناسبة الحكم بالسجن للاعداء، وللاسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة، لسه بيدور علي بيت اطيعه فيه".

الصور والفيديو من الحسابات الرسمية لهالة صدقي وبوسي شلبي على أنستجرام وفيس بوك.