"حفل هولوجرام ومسلسل".. نجل طلال مداح يعلن تفاصيل الأعمال الفنية المنتظرة لتوثيق مشوار والده الراحل

طلال مداح النجم السعودي الراحل بات حديث قطاع كبير من جمهوره بعد أن أعلنت هيئة الترفيه السعودية مؤخرًا عن تقديم بعض من الأعمال الخاصة به والتي سوف توثق مشواره الفني.

أعمال فنية منتظرة توثق مشوار الراحل طلال مداح

عبد الله نجل طلال مداح كشف عبر حسابه على تويتر أن المشروع الذي من المقرر أن يتم تقديمه عن والده الراحل، سيكون برعاية هيئة الترفيه السعودية ومجموعة MBC، ولفت إلى أنه من المقرر توقيع العقد قريبًا.

وأضاف عبد الله طلال مداح في تغريدته: "توقيع العقد قريب إن شاء الله ويبدأ العمل على المشروع برعاية هيئة الترفية ومجموعة ام بي سي.. بإذن الله العمل حيكون نقلة جديدة ومتميزة وراح يسعد المشاهدين".

هيئة الترفيه تعلن تفاصيل "تكريم" طلال مداح

ومن المقرر أن يتم تقديم حفل تكريم للفنان الراحل طلال مداح بتقنية الهولوجرام، إضافة إلى مسلسل تلفزيوني بالتعاون ما بين مجموعة MBC وهيئة الترفيه بالمملكة، وهو النبأ الذي أسعد قطاع كبير من جمهور النجم السعودي الراحل، حيث اعتبر البعض أن تلك الأخبار بمثابة تكريم مستحق ومناسب للنجم الراحل.

الجدير بالذكر أن عبد الله طلال مداح كان قد كشف منذ فترة عن أن هناك خطة تم وضعها من أجل الحفاظ على تراث والده، وأكد في نهاية العام الماضي أنه سوف يتم توقيع عقد مع إحدى الشركات لتصبح مسؤولة عن نشر وتوزيع أعمال والده، وكذلك إقامة متحف عالمي له فقال في تدوينته: "قريباً توقيع عقد مع شركة أجنبية لنشر وتوزيع فن الوالد الله يرحمه ومتحف عالمي.. ادعولي بعمر يكفي ويوصلني لهذه المرحلة وبعدها يكفيني من العمر ما مضى".

نجل طلال مداح وحديثه عن الحفاظ على تراث والده الفني

كما كشف حينها عن الخطوات التي اتخذها من أجل الحفاظ على حقوق تراث والده طلال مداح ولفت إلى أنه تواصل مع "يوتيوب" من أجل وقف جميع القنوات التي تستغل عرض أغاني والده، كما أكد كذلك أنه لا يوجد حلول أمام هذه القنوات من أجل إعادة عرضها لتراث والده أو منع حذفها بشكل نهائي من على الموقع الشهير إلا من خلال الحصول على تنازل منه، وأوضح أن حقه قد تنازل عنه لأكثر من 20 سنة مما تسبب في استغلاله بشكل واسع فقال: "ما عندك تنازل مني على كل عمل بتنحذف قناتك كلياً، لا تزعلون بس حقي اعطيتكم مجاناً عشرين سنة استهبلتم وكل من هب ودب غنى وكتب فلكلور. قناتنا توزع كل شي وتسحبون اعمالنا بقنواتكم".