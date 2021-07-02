نوال الكويتية تتألق بحفل الرياض وتعود لمواجهة الجمهور بعد غياب.. فيديو وصور

نوال الكويتية المطربة الكبيرة أحيت مساء اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا ضمن حفلات الرياض التي تنظمها شركة "روتانا"، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك وسط حفاوة كبيرة من قبل جمهورها الذين عبروا عن اشتياقهم لوقوفها على المسرح مجددًا بعد فترة غياب طويلة.

نوال الكويتية تشعل حفلها بالرياض

النجمة الكبيرة نوال الكويتية قدمت مجموعة من أبرز أغانيها خلال الحفل مثل "خذاني الشوق" و"كل ما في الأمر اني أعشقك" و"تبغى الصدق" وغيرها من الأغاني الشهيرة، وتفاعل عدد كبير من الجمهور معها ومع أغانيهًا وأعادوا نشر مقاطع من الحفل وكواليسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل بدء الحفل، عبرت نوال الكويتية عن سعادتها بإحياء حفل في المملكة العربية السعودية، وبتنظيم شركة روتانا للحفل، وكافة حفلات الرياض كذلك.

رسالة نوال الكويتية للجمهور قبل حفلها

وكانت نوال الكويتية قد وجهت رسالة لجمهورها في السعودية عبر حسابها على انستجرام بعد الإعلان عن تفاصيل الحفل قبل أيام، حيث نشرت مجموعة صور جديدة لها، وتحدثت عن حالة الاشتياق التي تعيشها بسبب قرب لقائها مع الجمهور وذلك بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الحفلات الغنائية.

نوال الكويتية أكدت في تدوينتها كذلك على شوقها أيضا للعودة والوقوف على خشبة المسرح لتغني لجمهورها ومحبيها فكتبت تعليقا على الصور التي قامت بنشرها: "لقائي معاكم قرب وانا وايد مشتاقه لكم ومشتاقه اغني ولهت عليكم، حفلات الرياض".

نجوم حفلات الرياض 2021

وتعود نوال الكويتية بهذه الأمية، إلى الحفلات الغنائية ولقاء الجمهور بعد غياب أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان آخر عمل غنائي للفنانة الكويتية أغنية "فيني كثير" وهي من كلمات الشاعرة رحاب وألحان مشعل العروج.

في سياق آخر، كانت حفلات الرياض والتي شارك فيها العديد من نجوم الغناء في العالم العربي والخليج، قد حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا بين الجمهو، ومن بين النجوم الذين أحيوا تلك الحفلات في الأسابيع الماضية الفنان محمد عبده، والفنانة إليسا ووائل كفوري، ونجوى كرم وماجد المهندس، وراشد الماجد، ونبيل شعيل، وأصالة وغيرهم، ومن المتوقع أن تعلن شركة روتانا عن مفاجآتها الجديدة الفترة المقبلة في موسم الحفلات.

