صور أحمد الفيشاوي مع زوجته وبناتها يشاهدون فيلم "مش أنا" بحضور عمرو أديب

أحمد الفيشاوي النجم المصري حضر عرض فيلم "مش أنا" مع زوجته وبناتها، كما التقى كذلك بالعديد من أصدقائه الذين من بينهم الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب.

أحمد الفيشاوي يلتقي بعمرو أديب في عرض فيلم "مش أنا"

أحمد الفيشاوي نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة أثناء حضوره للعرض فيلم "مش انا" للفنان تامر حسني، حيث وجه رسالة من خلال الصور التي نشرها للمطرب المصري الذي وصفه بـ"الفولاذي"، كما كشف أيضا عن لقائه بأكثر من صديق من بينهم الإعلامي عمرو أديب، مؤكدا على عمق العلاقة الطيبة التي تجمعه به حيث كان تامر حسني سببا في لقائهما من خلال فيلمه "مش أنا"، ليأتي هذا اللقاء بعد الأزمة التي وقعت بين الثنائي وعبر من خلالها أحمد الفيشاوي عن ضيقه من بعض الانتقادات التي وجهها له، كما ألتقى كذلك بالمنتج أحمد الدسوقي.

وعلق الفنان أحمد الفيشاوي على هذا اللقاء فكتب: "امبارح حضرنا فيلم (مش أنا) و انبسطنا جداَ و انا فرحت اني قابلت أصدقاء عمري تامر حسني البطل الفولاذي و المنتج الفنان احمد الدسوقي و كمان انا و عمرو اديب خدنا بعض بالحضن في ليلة من الحب و الود و أكيد السينما".

تامر حسني يشكر أحمد الفيشاوي بعد حضوره فيلم "مش أنا"

أحمد الفيشاوي قد ظهرت معه في الصور زوجته نادية الكامل وبناتها حيث حرص النجم المصري على نشر صورة تجمعه بأسرته، بينما علق الفنان تامر حسني كذلك على الرسالة التي كتبها أحمد الفيشاوي، وشكره على حضوره عرض الفيلم، كما وصفه بـ"صديق العمر"، وعبر تامر حسني عن سعادته بكون الفيلم قد نال إعجاب أحمد الفيشاوي وأسرته فكتب: "يا فيشو يا صديق العمر محدش يعرف احنا صحاب من قد ايه كنت واحشني و اولادك ماشاء الله قمرات حبايب قلبي نورتني انت و المدام و مبسوط اوي أن الفيلم عجبك".

إيرادات ضخمة لفيلم "مش أنا" لتامر حسني

فيلم "مش أنا" قد بدأ عرضه في يوم 24 يونيو الماضي، وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات ضخمة قاربت على 9 مليون جنيه مصري أي ما يعادل "600 ألف دولار أمريكي" وهو من بطولة كل من ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وحلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وقد حضر العرض الخاص للفيلم مجموعة كبيرة من النجوم بينهم الفنان تامر فرج وزوجته، والفنان علي ربيع، وأوس أوس، وحمدي الميرغني ،والمطرب سامو زين، والمخرج أحمد صقر، والإعلامية بسمة وهبة وغيرهم.

الصور مأخوذة من الحسابات الرسمية للفنان أحمد الفيشاوي وتامر حسني، ومصطفى قمر على موقع "انستجرام"، و من الخدمة الإعلامية للفيلم.