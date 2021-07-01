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هدى المفتي تتحدث عن أسرار طفولتها: "أكره المدرسة وأخشى من الوحدة"

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محمود صلاح الخميس,01 تموز (يوليو) 2021 - 14:24

كشفت الفنانة الشابة هدى المفتي أسرار طفولتها وحياتها العاطفية، مشيرة إلى أنها تكره أيام المدرسة ولا تفضل الحديث عنها، كما مرت بالكثير من التجارب العاطفية في حياتها.

هدى المفتي تكشف عن الجوانب الإنسانية في حياتها

وبحسب بيان رسمي، تحدثت هدى المفتي في حوارها مع الإعلامي أنس بوخش، من خلال برنامج ”ABtalKs”، المعروض عَبر قناته الرسمية على موقع فيديوهات "يوتيوب"، عن الجوانب الإنسانية والمؤثرة في حياتها سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، وتقول عن أيام الطفولة إنها دومًا ما كانت تطرح تساؤلات كثيرة وتحتاج تفسيرات لكل ما يحدث حولها، وتلفت إلى أنها لم يكن لها أصدقاء مقربين خلال فترة الطفولة، لكنها تحب أسرتها وتفضل اللعب والتجمعات العائلية.

وفي سياق متواصل بسؤالها عن أكثر الأشياء التي تخشاها في حياتها، تعبر هدى المفتي بأنها تخاف من الشعور بالوحدة، ويجدر الإشارة بأن آخر أعمال هدى المفتي الفنية، بطولة فيلم "ديدو..أرجوك لا تفعصني سهوا"، بالاشتراك مع النجوم كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وهو من فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، ويأتي تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة هدى المفتي على "انستجرام والمكتب الإعلامي للفنانة المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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