هدى المفتي تتحدث عن أسرار طفولتها: "أكره المدرسة وأخشى من الوحدة"

محمود صلاح الخميس,01 تموز (يوليو) 2021 - 14:24
كشفت الفنانة الشابة هدى المفتي أسرار طفولتها وحياتها العاطفية، مشيرة إلى أنها تكره أيام المدرسة ولا تفضل الحديث عنها، كما مرت بالكثير من التجارب العاطفية في حياتها.
هدى المفتي تكشف عن الجوانب الإنسانية في حياتها
وبحسب بيان رسمي، تحدثت هدى المفتي في حوارها مع الإعلامي أنس بوخش، من خلال برنامج ”ABtalKs”، المعروض عَبر قناته الرسمية على موقع فيديوهات "يوتيوب"، عن الجوانب الإنسانية والمؤثرة في حياتها سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، وتقول عن أيام الطفولة إنها دومًا ما كانت تطرح تساؤلات كثيرة وتحتاج تفسيرات لكل ما يحدث حولها، وتلفت إلى أنها لم يكن لها أصدقاء مقربين خلال فترة الطفولة، لكنها تحب أسرتها وتفضل اللعب والتجمعات العائلية.
وفي سياق متواصل بسؤالها عن أكثر الأشياء التي تخشاها في حياتها، تعبر هدى المفتي بأنها تخاف من الشعور بالوحدة، ويجدر الإشارة بأن آخر أعمال هدى المفتي الفنية، بطولة فيلم "ديدو..أرجوك لا تفعصني سهوا"، بالاشتراك مع النجوم كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وهو من فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، ويأتي تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.
الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة هدى المفتي على "انستجرام" والمكتب الإعلامي للفنانة المصرية.
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