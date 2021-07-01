وزيرة الثقافة تستقبل رئيس هيئة الشارقة للكتاب

استقبلت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب احمد العمري رئيس هيئة الشارقة للكتاب في حضور الدكتور هيثم الحاج على ونائبه الدكتور أحمد بهى الدين لبحث عدد من المشروعات التعاون المستقبلية في مجال معارض الكتاب وصناعة النشر.

حيث نقل لها تحيات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة واكد العامري على اهمية ودور مصر كمركز استراتيجي في مجال معارض الكتاب والنشر والتوزيع وقدم التهنئة بمناسبة انطلاق الدورة ٥٢ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مشيرا إلى ضرورة الاستثمار الثقافي مع مصر خلال الفترة المقبلة دعما لنشر الثقافة العربية وترويجها على المستويين الاقليمي والدولي

ومن جانبها ارست وزيرة الثقافة تحياتها إلى لسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ورحبت بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب وثمنت الدور الثقافي لإمارة الشارقة مؤكدة على الاستثمار المعرفي المتبادل بين الجانبين بما يؤتي ثماره على صناعة النشر العربية.