إليسا تتحرك لمساعدة أب حمل طفلته بحثا عن كهرباء لتأمينها بالأوكسجين

تحركت الفنانة اللبنانية إليسا لمساعدة طفلة بحاجة إلى أكسيجين كونها تعاني من الربو، وبسبب انقطاع الكهرباء والتقنين، عجز والدها عن إيجاد حل لإنقاذ حياة ابنته.
وبعد الضجة الكبيرة التي أثارها مشهد الوالد وهو يحمل ابنته مع آلة الأكسيجين ويدور بها بحثا عن كهرباء في منطقة المنكوبين التي يعيش فيها في مدينة طرابلس شمال لبنان، أعادت إليسا نشر الفيديو عبر صفحتها الخاصة على "تويتر".
وطالبت إليسا بمساعدتها للوصول إلى هذه الطفلة، وكتبت: "اذا ممكن أعرف مين الشخص ورقمو وبليز ما بدي شوف ردود سخيفة عندي لان هيدي الطريقة الوحيدة تا نسأل عنن".
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