شارك الفنان محمد لطفي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له من كواليس تصوير مسلسل المماليك. ‏وعلق محمد لطفي على الصورة قائل "‪الريس بدر قريباً مسلسل المماليك مع المخرج الواعد حازم فوده

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. محمد لطفي يروج لمسلسل المماليك بصورة من كواليس التصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.