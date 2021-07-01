سميرة سعيد تكشف تفاصيل كليب أغنيتها الجديدة وهل يحترف ابنها شادي مجال التمثيل؟

سميرة سعيد، حلت ضيفة على إذاعة "nrj" في مصر، وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الفنية والخاصة، وكشفت عن أعمالها ومفاجآتها الجديدة وعلاقتها بابنها شادي وكذلك عن أغنيتها الأخيرة "الساعة 2 بالليل".

سميرة سعيد تكشف رغبة ابنها في التمثيل

وتحدثت الفنانة سميرة سعيد عن علاقتها بابنها الوحيد شادي، وقالت إنها تحاول التقرب من جمهور الشباب من خلال أعمالها، ومنهم ابنها شادي، والذي تستشيره في أعمالها الجديدة، وكشفت عن رغبة ابنها في دخول مجال التمثيل، وقالت إنها متخوفة من تلك الخطوة لأن الممثل لابد أن يمتلك أدوات كثيرة حتى يستطيع النجاح، واشارت إلى انها كانت ستعمل في مجال الديكور أو أي مجال له علاقة بالتذوق الفني في حال عدم عملها كمطربة.

سميرة سعيد تكشف مفاجأتها في موسم الصيف

وكشفت الفنانة سميرة سعيد عن مفاجأتها الجديدة في موسم الصيف بعد أغنية "الساعة 2 بالليل"، وقالت إنها انتهت من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة " Mon Chéri"، وانها ستطرحها خلال 12 يوم من الآن، وشوقت الجمهور للأغنية الجديدة وقالت إنها تحمل أجواء فترة السبعينيات، ومن المتوقع ان تضم الأغنية كلمات باللغة العربية والفرنسية، وقالت سميرة سعيد إن الألبوم الجديد سيحمل عنوان "2021"، وستستمر في طرح أغانيه طوال العام.

سميرة سعيد تعلق على نجاح أغنية "الساعة 2 بالليل"

وعبرت سميرة سعيد عن سعادتها لنجاح أغنيتها الأخيرة "الساعة 2 بالليل"، وقالت إن الأغنية أعجبتها منذ المرة الأولى لأنها مختلفة وتتحدث عن حالة الملل العامة التي نشعر بها، ووصفت اللحن بخفيف الظل والقريب، وقالت إنها شهرت أن الأغنية إضافة لها، وأشادت بالملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين من فريق عمل الأغنية.

واختتمت الفنانة سميرة سعيد حديثها في الإذاعة قائلة إن فترة الحجر الصحي في أزمة كورونا لم تؤثر عليها بسبب اعتيادها على البقاء في المنزل، ولكنها تأثرت بسبب عدم قدرتها على السفر إلى المغرب لرؤية أهلها هناك، ولم تراهم منذ ما يقارب عام ونصف بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكدت انها حصلت مؤخراً على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.