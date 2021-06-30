صور عائلة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاد الوليد الحلاني :"يا شمعة بيتنا ونور حياتنا"

عائلة عاصي الحلاني احتفلت بعيد ميلاد الفنان الشاب الوليد الحلاني، فنشر أفراد أسرة المحتفى به مجموعة صور من أجواء حفل عيد الميلاد الذي أقيم داخل منزلهم، وبدت العائلة بلقطات مبهجة حيث قدموا له أجمل التهاني واصفينه بأنه "شمعة البيت المنورة".

عائلة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاد الوليد الحلاني

النجم اللبناني ​عاصي الحلاني​ شارك متابعيه على انستغرام بصورة تجمعه بزوجته ​كوليت بولس الحلاني​ وإبنه الفنان ​الوليد الحلاني​، وتوجه لإبنه بمعايدة كتب له فيها "عقبال المية سنة يا شمعة بيتنا ونور حياتنا منحبك تتخلص الدني".

من جهته نشر الوليد الحلاني مجموعة صور من أجواء حفل عيد ميلاده برفقة والديه واشقائه الذين شاركوه في تقطيع قالب الكيك المميز ، بينما بدت الزينة باللون الفضي وحملت في احداها بالونات باسم "الوليد"، كما ظهر الوليد في الصور وهو يتلقى القبلات والأحضان من عائلته متنميا لنفسه "سنة حلوة" وشاكرا أفراد أسرته على أجواء الحفل.

وايضا نشرت كل من ماريتا الحلاني ودانا الحلاني صورا لهما مع شقيقهما الوليد الحلاني وعايدوه بكلمات مؤثرة متمنين له حياة جميلة.

أحدث نشاطات الوليد الحلاني الفنية

الوليد الحلاني بدأ في الفترة الأخيرة تكثيف نشاطاته الفنية حيث أحيا مؤخراً حفلاً داخل أحد الأماكن السياحية في وسط بيروت، حضره المخرج اللبناني أحمد المنجد ونجمة ستار أكاديمي هايدي موسى، وقدم مجموعة من الأغاني له ولوالده الى جانب المواويل والوصلات الطربية وسط ابهار جمهوره بالدبكة التي أداها على وقع الأغاني بكل احترافية حيث ورث هذه الموهبة ايضا عن والدها عاصي الحلاني.

يذكر ان عاصي الحلاني طرح قبل اسابيع ديو مع نجله الفنان الشاب الوليد بعنوان "حبيبي" على طريقة الفيديو كليب حيث تأتي الأغنية ضمن ألبومه الجديد "كل الفصول"، وتضمن الكليب أجواء مرحة ولقطات مؤثرة بين عاصي الحلاني ونجله الوليد.