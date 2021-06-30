خاص: تفاصيل مسلسل "السيدة زينب" لـ سوسن بدر وحسام داغر

حسام داغر النجم المصري يستعد لتصوير أحدث أعماله الدرامية وهو مسلسل "السيدة زينب" الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنانة سوسن بدر ومحمد رياض.

أبرز النجوم المشاركين في بطولة مسلسل "السيدة زينب"

حسام داغر كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مشاركته في بطولة مسلسل "السيدة زينب" وهو أحد الأعمال الجديدة التي بدأ التحضير لها في الفترة الماضية، حيث أوضح الفنان المصري أن المسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وأن العمل يعتبر خطوة مهمة في مسيرته.

فقال حسام داغر: "مسلسل (السيدة زينب) أشارك في بطولته مع الفنانة سوسن بدر، فالعمل من بطولتي لذلك أجد أنه خطوة كبيرة في مسيرتي، بالإضافة إلى أن الدور الذي أقدمه في العمل جديد ومختلف عن أي تجارب سابقة، وسعيد للمشاركة فيه خصوصا أن هناك العديد من النجوم الكبار من بينهم الفنان محمد رياض، وأحمد خليل، والعمل أيضا من تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي".

تفاصيل مسلسل "السيدة زينب " لحسام داغر وسوسن بدر

حسام داغر تحدث كذلك عن اقتراب تصوير مسلسل "السيدة زينب" خلال الفترة القادمة، كما كشف عن بعض تفاصيل العمل الجديد وعدد حلقاته وأنه عمل دراميا وليس كوميديا، وأن احتمالية عرض جزء من المسلسل في شهر رمضان القادم قائمة.

فقال النجم حسام داغر: "مسلسل (السيدة زينب) ليس عمل كوميدي بل هو درامي مكون من 60 حلقة من المقرر أن يبدأ تصويره خلال المرحلة المقبلة، لكن سوف يتم تصوير الـ60 حلقة بشكل متواصل، من أجل عرضها قريبا، وربما يتم عرض أول 30 حلقة من العمل في شهر رمضان القادم".

أحدث الأعمال التي قدمها الفنان حسام داغر

حسام داغر نجح في الفترة الماضية في تقديم أول عمل سينمائي من إخراجه والذي حمل عنوان "البينو" والذي شارك في أكثر من سباق على الجوائز في المهرجانات الدولية، كما قام بإنتاج فيلم "شاهد وحيد" الذي شارك في بطولته الفنان محمد ممدوح، ويستعد النجم المصري خلال الفترة القادمة لأعمال سينمائية جديدة من إخراجه.

يذكر أن الفنان حسام داغر شارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 50 عمل ما بين سينمائي ومسرحي ودرامي، وكان آخر الأعمال التي شارك فيها مسلسل "أحسن أب" الذي عرض في شهر رمضان الماضي مع الفنان علي ربيع، كما شارك أيضا في المسلسل الإذاعي "29 يوم" مع النجم محمد سعد، بالإضافة لمشاركته في بطولة مسلسل "اللعبة2: ليفل الوحش" مع كل من هشام ماجد وشيكو.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة سوسن بدر وحسام داغر على "انستجرام".