شريهان تنضم إلى الداعمين لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وتوجه رسالة للأخير:"الرجولة أفعال"

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وجه لهما عدد من النجوم رسائل دعم في الفترة الأخيرة بعد أزمة التسجيل المتداول ورد شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عليه في فيديوهات وتسجيلات صوتية على مواقع التواصل، وآخرهم الفنانة شريهان التي وجهت رسالة لحسام حبيب.

شريهان تشيد بموقف حسام حبيب بعد أزمة التسجيل المتداول

وانضمت الفنانة شريهان إلى قائمة الفنانين الداعمين لشيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، وأشادت بموقف الفنان حسام حبيب بعد أزمة التسجيل المتداول، وبعد نشره عدة فيديوهات على حسابه بانستقرام رد بها على الأزمة ودافع عن نفسه وعن شيرين وهدد باللجوء إلى القضاء، ووجهت شيريهان رسالة إلى حسام حبيب في تغريدة على حسابها بتويتر، وقالت:" الرجولة أفعال وليست أقوال.. حسام حبيب".

أنغام تدعم شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة

وسبقت شيريهان، الفنانة أنغام التي وجهت رسالة دعم إلى شيرين عبد الوهاب بعد الأزمة الأخيرة، ونشرت الفنانة أنغام صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب على حسابها بموقع تويتر، وحرصت على توجيه رسالة دعم إليها بعد أزمة التسجيل المتداول، وقالت أنغام في رسالتها إلى شيرين:" بنت الأصول ومتربية على الأصول.. شيرين عبد الوهاب"، وسبق أنغام عدد من النجوم الذين عبروا عن تضامنهم وتعاطفهم مع شيرين عبد الوهاب بعد التسجيل المتداول، ووجهوا لها عدة رسائل دعم، ومن بينهم الفنانة نوال الزغبي والتي نشرت تغريدة على حسابها بتويتر قالت بها:" كلنا شيرين عبدالوهاب الفن الأصيل والقلب الأبيض، بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك".

أحدث ظهور لشيرين وحسام حبيب بعد أزمة التسجيل المسرب

وكان حسام حبيب قد نشر فيديو له بعد الأزمة، رد به على الاتهامات والانتقادات وأتهم حسام حبيب عدد من الأشخاص بالسعي إلى انتهاك شيرين عبد الوهاب واستغلالها، ووصف بعضهم بأقرب الناس إليهما، وأنهم يريدون الإيقاع بينهما والتأثير على علاقتهما، خاصة إنه ساعد شيرين في فهم حقوقها، وأكد أن شيرين لديها شركة تدير أعمالها وليس له علاقة بها، وقال إن شيرين لا تحتاج لمن يصدر لها أوامر أو ان يوجهها، لأنه تزوجها وهي أنجح مطربة في المطربة العربي، واعتبر اتهامه بالتدخل في أعمالها تقليلاً من نجوميتها وأهميته ومشوارها الفني الطويل.

في حين ردت شيرين على الأزمة وأشادت بزوجها حسام حبيب ودوره في حياتها وبعلاقتها به، وقالت:"عايز اتطمن كل الناس اللي بتحبني ان انا بخير ومفيش أي نوع من أنواع الخطر عليا وعلى حياتي.. حسام جوزي اللي انا معاشراه ده انسان من انضف رجال الدنيا وانسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسي"، وأشادت شيرين عبد الوهاب بأسرة زوجها حسام حبيب ووالدته، وطلبت من الجمهور الدعاء لهما بالذرية الصالحة، وقالت إن حسام حبيب إنسان نقي ونظيف، وأن الله وضع حسام في طريقها في وقت كانت منكسرة ومدمرة، وأشارت إلى انها لن تقبل بالحديث بسوء عنه، وأكدت:"الناس اللي زيه مبقوش موجودين.. راجل مفيش منه خلاص".