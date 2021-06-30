فيديو نهى نبيل تحتفل بحصولها على البراءة من تهمة الإساءة إلى إبنها

نهى نبيل، الفاشينستا الكويتية، احتفلت اليوم بحصولها على حكم ببرائتها من تهمة الإساءة إلى ابنها، وعلقت على حكم المحكمة بترئتها اليوم، ونشرت صور لأبنائها من أجازتهما في الإمارات احتفالاً بتبرئتها.

نهى نبيل تعلن برائتها من تهمة الإساءة لابنها

وأصدرت محكمة الجنح في الكويت اليوم حكماً ببراءة نهى نبيل من تهمة الإساءة لابنها، وذلك في القضية التي أثيرت منذ أكثر من عام بتسريب فيديو من منزل نهى نبيل، وعلقت نهى نبيل على حكم برائتها في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، وقالت إن ما أسعدها أنها عرفت الخبر وهي في أجازة مع أبنائها في إحدى الجزر في أبو ظبي، وانها كانت تعرف من السابق برائتها بسبب ثقتها في القضاء النزيه، وأضافت أنها شخص يحترم أبنائه وأن الناس ترى ذلك وتعرف علاقتها بأبنائها من خلال ما تنشره على سناب شاب ومواقع التواصل.

نهى نبيل تعلق على برائتها من تهمة الإساءة لابنها

وأضافت نهى نبيل في تعليقها:" الحمدلله رب العالمين، هذا إنصاف ودليل براءة سعيدة جداً فيه وممتنة لكل من آمن فيني وصدقني من أول يوم والله يسامح من شكك فينا يعني، وأولادي كانوا ضد الهجوم الكبير الذي تعرضت له والحمدالله هذا يهمني في النهاية صك براءة لأولادي طول العمر انشالله"، وأشارت نهى نبيل في تصريحاتها أن القضية استغرقت عام ونصف، وذلك بسبب عرض مقطع الفيديو على الخبراء وتحليله والتأكد من خلوه من ألي ألفاظ خادشة صادرة منها، واختتمت تصريحاتها قائلة:"هذا بالنسبة لي هو الأهم وهذا الشيء يلي كنت متأملة أن يظهر للحق والشمس ما تتغطى بمنخل نحنا نقول، الحق يظهر ولو بعد حين الحمدالله".

فايز السعيد يغني من أشعار نهى نبيل

واحتفلت نهى نبيل بحكم براءتها ونشرت صورة لأبنائها على الشاطيء من أجازتهم الصيفية في أبو ظبي، وعلقت على الصورة التي نشرتها على حسابها بانستقرام:" اللهم ربِّ لي صغيرهم، وقوِّ لي ضعيفهم، عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم.. الحمدلله".

وخاضت نهى نبيل تجربة فنية لأول مرة في مسيرتها، بتحويل قصيدة لها لأغنية من ألحان وغناء فايز السعيد بعنوان "حرمت عيني"، وعلقت على هذا التعاون قائلة:" طوال مشواري مع كتابة الشعر منذ عام ٢٠٠٠ و أنا مترددة باتخاذ هذه الخطوة ، إلين ما أقنعني سفير الألحان المبدع فايز السعيد وكانت النتيجة أروع مما توقعت، أقدم لكم أول قصائدي المغناة حرمت عيني أتمنى أن تنال إعجابكم".