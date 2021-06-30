حسن الرداد يحيي ذكرى رحيل والده برسالة مؤثرة وصور نادرة:"ألقاك في الجنة يا حبيبي"

حسن الرداد تذكر والده الراحل نبيل الرداد، في الذكرى الـ17 لرحيله، ونشر صور نادرة لوالده على حسابه بانستقرام، ووجه إليه رسالة مؤثرة في ذكرى رحيله.

حسن الرداد يتذكر والده الراحل برسالة مؤثرة

ونشر الفنان حسن الرداد على حسابه بانستقرام مجموعة من الصور النادرة لوالده الراحل نبيل الرداد، وتذكر والده ومواقفه في حياته في ذكرى رحيله الـ17، ووجه إلى والده رسالة مؤثرة تعليقاً على الصور وقال:" الذكرى السنوية ال١٧ لوالدى الاستاذ نبيل الرداد، للاسف مافيش عندى صور كتير تجمعنا مع بعض بس انت دائما فى قلبى يا ابويا، كنت عاشق لبلدك ومهموم بها ومؤمن بضرورة وحدة الوطن العربى، مواقفك السياسية الكثيرة والجريئة يشهد عليها كل من عاصرك".

حسن الرداد ينشر صور نادرة لوالده الراحل

وتابع حسن الرداد في رسالته إلى والده:"كنت مسخر نفسك لخدمة الناس الغلابة والمحتاجين ونصرة الضعيف، كنت ضهر لكل هؤلاء الناس الطيبة، كنت راجل شجاع وجرئ ولا تخاف أحد، كنت بتدخل فى صراعات كبيرة من اجل خدمة ناس جميلة بسيطة، علمتني حب الناس واعتبار خدمة المحتاج هو واجب عليا طول حياتى، لو قعدت اتكلم عنك سنين مش هعطيك حقك، شكرا على كل حاجة علمتهالى يا رمز الرجولة والجدعنة والجرأة، و ان شاء الله ألقاك فى الجنة يا حبيبى".

حسن الرداد يتذكر والدته الراحلة

وواصل حسن الرداد في نفس الوقت تذكره لوالدته الراحلة، ونشر لها عدة صور ورسائل في الفترة الأخيرة، بعد أشهر من وفاتها، وكانت آخر رسائله لوالدته على انستقرام تعليقاً على صورة تجمعه بها، وقال:" بحبك يا احلى حاجة فى عمرى، اللهم ارحمها و ارحم والدى كما ربيانى صغيرا"، وسبقها نشره صورة لوالدته الراحل مع الفنان الراحل سمير غانم ووجه إليهما عدة رسائل على حسابه بانستقرام.

ويعيش الفنان حسن الرداد فترة صعبة هذه الأيام بعد وفاة والدته منذ أشهر، وكذلك وفاة حماه الفنان سمير غانم منذ أكثر من شهر، واستمرار تواجد حماته الفنانة دلال عبد العزيز في العناية المركزة في المستشفى بعد أشهر من إصابتها بكورونا وإصابتها بمضاعفات الفيروس، ونشر لها حسن الرداد عدة أدعية ورسائل على حساباته بمواقع التواصل في الفترة الأخيرة.