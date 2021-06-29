5 ملاحظات على فيديوهات حسام حبيب وشيرين.. تجنب ذكر الأب صراحة والتلميح بوجود خلافات سابقة

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب بات كل منهما حديث الجمهور خلال الساعات الماضية، بعد التسجيل المسرب مؤخرًا لوالد حسام حبيب، وتعليقات الثنائي عليه عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

شيرين عبد الوهاب نال ردها تفاعل كبير من قبل جمهورها، الذين أبدوا ملاحظاتهم على ما قالته دوت الخليج وزوجها عقب ساعات من تسريب التسجيل الصوتي لحماها الذي قال فيه أن هناك خطة لزواج حسام من امرأة أخرى سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وبأن ابنه يتحكم في كل حسابات شيرين عبد الوهاب البنكية ويأخذ أموالا منها من دون الرجوع إليها وغيره من التفاصيل الأخرى الصادمة.

السخرية والرومانسية وظهور ابنة شيرين

في الفيديو الذي نشره حسام حبيب عبر حسابه على انستجرام، حرص حسام على أن تظهر زوجته وابنتها الكبرى معه والتأكيد على التماسك الأسري الذي تتمتع به تلك الأسرة الصغيرة، كما حرص كل منهما على استعراض رومانسيتهما معًا والإشادة بالآخر، والتأكيد على أن ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة ولكن بشكل ساخر.

تجنب ذكر اسم والد حسام حبيب صراحة

في الفيديوهات التي شاركها كل من حسام حبيب وشيرين، قرر كل منهما عدم ذكر اسم والد حسام بشكل مباشر، نظرًا لغضبهما الشديد منه لما قاله، كما أكدا بشكل غير مباشر على أن التسجيل المسرب صحيحًا وليس كما يدعي الأب أنه تسجيل ملفق، وحرص حسام على التأكيد على أن أحد المقربين تسبب له في أزمات مختلفة مسبقًا ولم تكن تلك المرة الأولى، كما تحدث عن لجوء للقضاء بعد هذا الموقف.

التأكيد على التوافق مع الأم

والدة حسام حبيب بالرغم من عدم ظهورها وتعليقها على الأمر، إلا أنها اسمها كان يتردد في تلك الأزمة، حيث إن والد حسام ادعى في التسجيل الصوتي أنها لا تحب شيرين عبد الوهاب، فيما قررت شيرين أن تعلق عليها وتشيد بها وتؤكد أن علاقتها بها جيدة، وأنها قامت بتربية ابنها ليصبح رجلًا متحملًا للمسؤولية ووصفتها بكونها "سيدة عظيمة".

فيما أشاد حسام بوالدته كذلك وأوضح أنها انفصلت عن والده منذ 30 عامًا ولكنها حريصة على أن تظل علاقة حسام بوالده جيدة حفاظًا على صلة الرحم.

من الرابح من زيجة حسام حبيب وشيرين؟

شيرين عبد الوهاب في ردها حرصت على التأكيد على أن حسام حبيب ربما يكون قد خسر فنيًا بسبب زواجه منها، وأنه لم يستفد منها أي شيء، بل على العكس، دوت الخليج من استفادت منه خوفه عليها وعلى ابنتيها، بينما هو لم يقدم حتى أغنية واحدة لنفسه منذ زواجهما.

وجود خلافات سابقة

شيرين عبد الوهاب في ردها على الجدل المثار حولها مؤخرًا، ألمحت كذلك إلى أنها مرت بخلافات مع زوجها حسام حبيب، وأوضحت أن هذه الخلافات طبيعية بين أي زوجين، إلا أن الأمر لم يصل إلى الحد الذي من الممكن أن ينهار بسببه زواجهما، ويأتي ذلك بالرغم من نفي الثنائي مسبقًا وجود خلافات بينهما.