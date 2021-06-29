تفاصيل وفاة شقيقة محمد وبدر الشعيبي بعد أسابيع من إعلان إصابتها بالسرطان

حالة من الصدمة انتابت الجمهور بعد إعلان كل من النجمين بدر الشعيبي ومحمد الشعيبي، عن وفاة شقيقتهما الصغرى سميرة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفاة شقيقة محمد وبدر الشعيبي

محمد الشعيبي الفنان السعودي، أعلن وفاة شقيقته الصغرى سميرة، منذ قليل عبر حسابه على انستجرام، حيث نشر صورة آية قرآنية، وعلق عليها بقوله: "اختي الصغيره في ذمة الله"، وتلقى التعازي من قبل قطاع كبير من متابعيه الذين تمنوا للفتاة الرحمة، ولأسرتها الصبر.

أما الفنان بدر الشعيبي فنعى شقيقته الصغرى عبر حسابه على انستجرام وكتب: "اختي سميرة في ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون.. اللهم لا اعتراض"، وتلقى التعازي من قبل بعض المتابعين والأصدقاء ومن بينهم الفنان الكويتي جاسم محمد والفنانة نهال نبيل والفنان علي الحسيني وغيرهم.

بدر ومحمد الشعيبي يكثفان الدعاء لشقيقتهما قبيل ساعات من وفاتها

ويبدو أن حالة الفتاة كانت حرجة في الساعات الأخيرة، والتي حرص شقيقيها على دعمها وتكثيف الدعاء لها، قبل إعلان الخبر الحزين للجميع، حيث كتب بدر الشعيبي بالأمس: "يا من يحيي العظام وهي رميم أحي جسد سميرة الخياط يارب"، بينما كتب محمد الشعيبي: "يارب اشفي حبيبتي سميرة لتعود كما كانت، إلهي نرجوك أن تشفيها وتعافيها.. اللهم خفف ألمها واجعلها بأفضل حال وأطل بعمرها يارب العالمين".

وكان محمد وبدر الشعيبي قد أعلنا مسبقًا عن تدهور حالة شقيقتهما سميرة بعد فترة من إجراء عملية زرع النخاع التي أجرتها عقب إصابتها بمرض السرطان، وظل كل منهما يناشدان الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.

تفاصيل تدهور حالة شقيقة محمد الشعيبي

الجدير ذكره أن محمد الشعيبي كان قد أعلن في شهر مايو الماضي، عن أن شقيقته الصغرى أصيبت بمرض السرطان وخضعت لجلسات العلاج الكيميائي، قائلًا: "دعواتكم حق اختي الصغيره اليوم اول جلسة علاج كيماوي ..الله يسهل عليها ويشفيها يارب".

وبعدها بأيام أكد أنها سوف تجري عملية زرع نخاع، كما كشف عن أن شقيقه علي سوف يقوم بالتبرع لها بالنخاع، ونشر محمد عبر تويتر مقطع فيديو خلال تجهيز شقيقه للعملية، وعلق قائلًا: "دعواتكم بكرا ان شاء الله عملية اخوي البطل علاوي التبرع حق أختي العملية الأساسية لزراعة النخاع.. الله يسهل عليهم يارب"، إلا أن حالة الفتاة تدهورت بعد العملية، وتم الإعلان عن وفاتها اليوم الثلاثاء.

