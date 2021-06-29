بعد الرد على أزمة التسجيل المسرب ..إليكم أبرز المحطات في قصة حب حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

ضجة كبيرة ما تزال أصدائها تتفاعل في الساعات الأخيرة بعد أزمة تسريب التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب، وما تلاه من رد شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عبر حساباتهما على السوشيال ميديا وأهمه التأكيد على قصة حبهما وصمودهما معاً حيث أكدت النجمة المصرية بأن زوجها حسام حبيب "يحبها أكثر من نفسه"، فدعونا نلقي نظرة على ابرز المحطات في قصة حب الثنائي منذ بداية تعارفهما مرورا بزواجها وصولا الى مطاردة الشائعات لهما والحديث عن الخلافات بينهما.

التعارف الأول لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

علاقة شيرين عبد الوهاب والمغني والملحن حسام حبيب بدأت من خلال تعاونه الفني معها عام 2016 الذي انعكس انسجاما في نشوء علاقة صداقة بينهما، فأصدرا ديو غنائي معاً بعنوان "كل ما هغني"، ثم تطورت علاقتهما ليصبح حسام المستشار الفني لشيرين في حفلاتها وبدأ بمرافقتها في العديد من نشاطاتها الغنائية.

والد حسام حبيب يؤكد الشائعات ثم يتراجع

بدأت شائعات علاقة الحب والارتباط بعدها تطارد الثنائي خاصة مع تزايد اطلالات حسام حبيب بصحبة شيرين عبد الوهاب في مختلف الاماكن التي تتوجه اليها، الا انهما كانا يتجاهلان الرد، ليأتي الحسم من والد حسام بعد نشره صورة لابنه مع شيرين مرفقا بتعليق "ابني وعروسته".

ورغم ذلك نفى كل من حسام حبيب و شيرين عبد الوهاب علاقتهما العاطفية وقالت شيرين أثناء حفلة لها ضمن مهرجان "هلا فبراير" م بأنها لن تخفي على الجمهور بحال حصول ذلك، بالتوزاي مع قيام حسام حبيب انكار علاقته العاطفية بها في لقاء مع برنامج Trending مشيرا الى انه وشيرين أصدقاء مقربين فقط.

زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

في 8 ابريل 2018، فاجئ الثنائي الجميع بتسريب صور من عقد قرانهما وزفافهما في اجواء عائلية حيث ارتدت شيرين عبد الوهاب فستان زفاف بقصة ناعمة بحضور ابنتيها وأفراد أسرتها مع عائلة العريس حسام حبيب لتسدل الستار على قصة حب الثنائي بدخول القفص الزوجي.

شيرين عبد الوهاب تعترف بطلب يد زوجها

شيرين عبد الوهاب التي تعد من أكثر النجمات إثارة للجدل بتصريحاتها وتصرفاتها، اعترفت في احد اللقاءات بأنها دوت الخليج من عرضت الزواج على الفنان حسام حبيب بعدما لمست معه الأمان والقوة أثناء وقوفه الى جانبها في أزماتها النفسية.

وروت شيرين عبد الوهاب ع لحظة طلب يدها لزوجها وقالت بأنها فاجأت حسام في أحد المرات أثناء تناولهما العشاء قائلة:" هو احنا ينفع نتجوز؟"، ورد عليها حسام حبيب انه كان سيطلب منها الزواج في حال لم تسبقه دوت الخليج بذلك الطلب.

مطبات وشائعات في حياة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

خلال سنوات زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب لاحقتهما العديد من الشائعات التي أكدت حينها انفصالهما، وبينها شائعة اعتداء حسام حبيب على شيرين وضربها بعدما سرق أموالها، الا ان الثنائي كانا يحرصان على نفي ما يتم تداوله عن حياتهما الشخصية وخلافاتهما من خلال نشر الصور الرومانسية لهما، حتى أن شيرين علقت في احدى المرات على لقطة رومانسية مع زوجها بالقول :""زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق".

ووصلت شائعات خلافات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الى ذروتها بعد تسريب التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب، إلا ان الثنائي حرصا يوم أمس على نشر تسجيلات وفيديوات ردا فيه على التسجيل وأكدا على علاقتهما العاطفية والزوجية المتينة حيث قالت شيرين بأن حسام حبيب "يحبها أكثر من نفسه"، اما الأخير فأكد بأن "الله اختارهما لبعض" ولن يفرقهما شخص غير سوي.