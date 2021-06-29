أسما شريف منير ترفض الكشف عن سبب طلاقها: "انهرت من البكاء ولكنها حرمة بيت"

أسما شريف منير ابنة الفنان المصري شريف منير تحدثت عن طلاقها من الفنان محمود حجازي بعد مرور عدة أشهر منذ إعلان انفصالهما، وذلك خلال إجابتها على بعض أسئلة جمهورها على خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

أسما شريف منير ترفض الكشف عن سبب طلاقها

أسما شريف منير رفضت خلال إجابتها على أسئلة متابعيها، الكشف عن سبب طلاقها من محمود حجازي فقالت: "حجازي كان جوزي وعشرة، ودي حرمة بيت، مستحيل هتكلم في خصوصيات كانت بيننا، دي حاجة شخصية جدًا.. ربنا يعوضنا خير".

كما تحدثت أسما عن المعاناة التي مرت بها بعد الطلاق وأكدت أنها كانت في حالة نفسية صعبة جدًا إلا أنها حرصت على أن تأخذ وقتها بالكامل من أجل أن تتخطى تلك المرحلة الصعبة، فكتبت: "طبعاً، أنا تعبت جداً بعد انفصالي.. بس أهم حاجة أني أخدت وقتي في كل مراحل الوجع، معملتش فيها برم عشان أثبت اني تمام.. بالعكس عيط وانهرت وزعلت احترمت مشاعري والمرحلة كلها، بس مسبتش نفسي أكتئب".

هكذا تخطت أسما شريف منير محنة طلاقها

وأضافت: "دوست على نفسي عشان أقوم أولاً عشان عندي مسؤوليات.. ثانياً أنا مش بعرف أزعل فترة كبيرة بنسى بسرعة، نزلت لعبت رياضة، حاوطت نفسي بأصحابي وأهلي، كتبت خواطري وخطتي الجاية، اتفرجت على فيديوهات كثير تساعدني بسرعة، بصفى بسرعة.. واظبت على الصلاة، بدعي وبستغفر طول الوقت، سافرت، راجعت كل أخطائي وبشتغل عليها، وأخيراً سامحت فارتحت".

ولاقت تدوينة ابنة الفنان المصري شريف منير، تفاعل عدد من متابعيها الذين أشادوا بطريقتها في التعامل مع الأزمة، ولرفضها الحديث عن سبب الطلاق.

حقيقة ارتباط أسما شريف منير مجددًا

الجدير بالذكر أن أسما كانت محل اهتمام البعض مؤخرًا بسبب ظهورها مع أحد أصدقائها في العديد من الصور التي نشرتها خلال قضاء إجازتها الصيفية، والتي ظهر فيها الثنائي بشكل مرح، لكن البعض فسر الأمر بأن ابنة الفنان المصري على وشك الارتباط مجددًا بعد أشهر من انفصالها عن زوجها السابق الفنان محمود حجازي، وهو ما حرصت أسما على نفيه رسميًا.

وعادت أسما شريف منير نشر صور تجمعها بصديقها عبر انستجرام، وأكدت أن علاقتهما مجرد صداقة فقط، وأنها لم ترتبط كما تخيل البعض، وأضافت في تعليقها: "تنويه عشان الناس الظياطة اللطيفة، نقولها تاني ومرة أخيرة.. أنتيكا أخويا الصغير بلاش تجويد".

وأكدت أنها في حال فكرت في الارتباط مجددًا سوف تخبر الجميع بالأمر، وتابعت: "أوعدكم لما ارتبط هعرفكم، أصلي أكيد هكون فرحانة ساعتها وهحب انكم تفرحوا لي مش هخبي.. سيبكوا من الهري ده، إيه الألوان الجامدة دي، صيف كما قال الكتاب".