وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعلن عن مسابقة هواة العود لعام 2021

تهدف الى بث روح المنافسة بين المشاركين مسقط ـ «الوطن»:

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن طرح مسابقة (هواة العود) للعازفين والمقيمين بالسلطنة، والتي تهدف الى بث روح المنافسة بين المشاركين وابراز الجوانب الابداعية لديهم واستثمار الوقت لإثراء موهبتهم وميولهم ودعمها مما يؤدي الى تحسين مستواهم وقدراتهم الفنية وتشجيعهم على المزيد من الابداع. وتشتمل المسابقة على ثلاث مراحل وهي المرحلة الأولى (التقديمية) حيث يؤدي كل مشترك معزوفة العصفور الطائر للأستاذ الفنان منير بشير بنفس سرعتها الأصلية، بحيث يقوم المشارك بتصوير فيديو واضح يظهر العازف وآلته ويرسل الفيديو الى البريد الإلكتروني [email protected] مع ارسال نسخة من البطاقة الشخصية ورقم الهاتف علما بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات 20 يوليو الشهر القادم، وبعدها تختار لجنة التحكيم 10 من أفضل المتقدمين الذين اجتازوا المرحلة بنجاح حيث يقوم مدربو العود بالإشراف على عملية التدريب وعمل تمارين خاصة لهم مثل تمارين الريشة وغيرها من التمارين لتهيئة المشترك ومساعدته لخوض مراحل بقية المسابقة، أما المرحلة الثانية (التنافسية) فيؤدي كل مشترك مقطوعة كابريس للاستاذ الفنان جميل بشير بنفس سرعتها الاصلية وذلك امام لجنة التحكيم كما يقدم مقطوعة ثانية من اختياره تكون مقطوعة أكاديمية أو تقاسيم حرة لا تتجاوز مدة العزف 4 دقائق ، وأما المرحلة الثالثة (الختامية) ففيها تحدد المراكز الثلاثة الاولى، وعزف منفرد حر للمتسابقين الفائزين الثلاثة، وقد تم تحديد قيمة الجوائز حيث سيحصل المركز الأول على 500 ريال عُماني والمركز الثاني 400 ريال عُماني والمركز الثالث 300 ريال عُماني وجائزة تشجيعية لشخصين 100 ريال عُماني لكل شخص. وحددت الوزارة شروطا للراغبين من العازفين الدخول في مسابقة هواة العود بحيث لا يقل عمرالمشارك عن 17 سنة وأن يؤدي المقطوعات الالزامية بنفس سرعتها الاصلية مع عدم وجود أي آلة مصاحبة لآلة العود خلال العزف ويحق للوزارة عرض الأعمال الفنية المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي وتكون قرارات اللجنة محايدة ونهائية.

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