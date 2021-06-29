شاهد.. درة تتألق في احدث ظهور لها عبر انستجرام

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت درة في الصورة بإطلالة صباحية مرتدية فستان طويل باللون الاسود ، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة. وعلقت الفنانة درة علي الصورة قائلة : اليوم ختام مهرجان اسوان الدولي لافلام المرأة سوف يتّم إعلان النتائج لكل المسابقات، لقد استمتعت بالمشاهدة والمناقشات مع لجنة الفيلم المصري وتوصلنا لجوائز مستحقة لأفلام من صنع نسائي وتحمل قيمة فنية وإنسانية، مبروك لكل الفائزين وسوف أتابع رغم عودتي من أسوان الجميلة إلى القاهرة".

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