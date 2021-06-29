أبوالزيك يكتب:#لسة ياماهنشوف

لما سمعت خبر القبض على رجل الأعمال حسن راتب بتهمة تمويل التنقيب ونهب آثار مصر لنائب الجن والعفاريت ، أفتكرت نصيحة كنت سمعتها من أبويا الله يرحمه من حوالي اربعين سنة لأحد رجال الاعمال المشهورين أنذاك ولسة مطبوعة في ذاكرتي إلى الآن "إوعى شهوة المال والشهرة يخلوك تقدم أي تنازلات من أي نوع لأي مخلوق على وجه الأرض حتى ولو كان هذا المخلوق هو إنت شخصيا وحتى لو راح منك المال والشهرة وبقيت انسان عادي خليك على نفس المبدأ لأن المباديء لا تتجزأ"

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