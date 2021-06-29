شاهد.. حسام حبيب يهاجم المتحدثين عن شيرين عبد الوهاب

ظهر الفنان حسام حبيبمع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، بصحبة طفلتها، في مقطع فيديو جديد، نشره حسام عبر حسابه على “‘نستجرام".

وقال حسام حبيب: "عاوزاقول للناس حاجة انتوا لما بتقولوا كدة بتقللوا من شيرين ،أنا تزوجتها وهى أكبر نجمة في الوطن العربي ، وهي غير محتاجة أن يتدخل أحد في عملها ".

وأضاف حسام حبيب: الناس دي كلها كان ليها مصالح إن شيرين تبقي منتهكة ولا تعرف حقوقها، وعندما ظهر من يأتي بحقها؛ فعلوا بذلك، وللعلم شيرين تمتلك شركة تدير أعمالها، وأنا مليش علاقة بها".

وأكمل:"أما بالنسبة لأقرب الناس لنا، علشان شيرين أصبحت أدرى بأمورها والحنفية اتقفلت؛فأصبحوا يستمرون يفعلون مثل هذه الأفعال ونشر الشائعات حتي تحدث خلافات بيننا".

وأكمل :" أنا بقى عندي عدم ثقة في الناس المقربين مني ،وأنا اتأذيت من الشخص ده كثيرا وانا اسف إني بقول الشخص ولا أناديه باسمه " يقصد والده".

وأكد أن: "شيرين مش محتاجاكوا تدافعوا عنها، ابعدوا عنها وسيبوها تعيش حياتها وفي بيتها ولجمهورها، ودائما بنقول حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا ليس ضعفا مننا".