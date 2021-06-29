النجوم يحتفلون بعيد ميلاد نوال الزغبي الـ 49 وابنتها تهنئها برسالة خاصة وصورة نادرة

نوال الزغبي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ49، وتلقت عشرات الرسائل من الجمهور وزملائها الفنانين لتهنئتها بهذه المناسبة، وكذلك احتفلت ابنتها بعيد ميلادها ووجهت إليها رسالة خاصة على انستقرام.

ابنة نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

واحتفلت تيا الديب، ابنة الفنانة نوال الزغبي، بعيد ميلاد والدتها الـ 49، ونشرت صورة لها مع والدتها على خاصية "ستوري" بحسابها بانستقرام، ووجهت رسالة خاصة إلى والدتها في هذه المناسبة وقالت:"عيد ميلاد سعيد لصديقتي المفضلة وأختي وحبيبتي.. لا أتخيل حياتي بدونك.. أحبك يا أمي"، وواصلت تيا الاحتفال بعيد ميلاد والدتها ونشرت صورة نادرة لها من طفولتها مع والدتها ووصفتها بالصورة المفضلة إليها دائماً.

النجوم يهنئون نوال الزغبي بعيد ميلادها

ووجه عدد من نجوم الفن رسائل تهنئة إلى نوال الزغبي بمناسبة عيد ميلادها، وعلى رأسهم الفنانة إليسا والتي نشرت تغريدة قالت بها:" رغم الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، بدي عايدك وإتمنالك سنة حلوة أكيد بإيام أفضل، وتضلي بفنك وطاقتك مساحة فن وفرح لكل اللي بيحبوكي! عقبال المية"، وردت نوال الزغبي على تهئنتها قائلة:"شكراً يا قمر.. بحبك كتير كتير".

ونشرت الفنانة نانسي عجرم رسالة تهنئة إلى نوال الزغبي قالت بها:" كل سنة وإنت مليانة طاقة ونجومية مش عادية"، وردت نوال الزغبي عليها قائلة:" دخيل القلب الحلو والهضامة والف مبروك ألبوم نانسي 10"، وتغزل وائل كفوري بنوال الزغبي بمناسبة عيد ميلادها وقال:" النجمة بتضلّ نجمة.. والدهب بيضَلّ دهب قبال المية.. النجمة الذهبية"، أما سيرين عبد النور فوجهت رسالة لنوال الزغبي قالت بها:" عقبال المية نجمتنا الذهبية بتمنالك بعيدك كل الحب وراحة البال".

نوال الزغبي توجه رسالة دعم لشيرين عبد الوهاب

وتلقت نوال الزغبي عشرات الرسائل من زملائها وأصدقائها بمناسبة عيد ميلادها ومنهم شكران مرتجى ونيشان ووسام الأمير وزياد برجي وفرح يوسف ولطيفة وغيرهم، في الوقت الذي حرصت به على دعم زميلتها شيرين عبد الوهاب ونشرت تغريدة لها أمس على حسابها بتويتر قالت بها:" كلنا شيرين عبدالوهاب.. الفن الاصيل والقلب الابيض بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما مع".